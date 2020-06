LEGA TRENTINO * TERRITORIO: « IL PARTITO TORNA AI GAZEBO PER IL DIALOGO CON I CITTADINI, CON IL SEGRETARIO BISESTI – IL CANDIDATO SINDACO BARACETTI E L’ONOREVOLE LOSS »

La Lega torna ai gazebo per il dialogo con i cittadini

La Lega del Trentino ha ripreso con oggi la sua presenza tra la gente con i tradizionali gazebo, partendo con la città ed i sobborghi di Trento.

Con molta soddisfazione i referenti hanno riscontrato la numerosa affluenza dei cittadini alle postazioni di via Oss Mazzurana e di Gardolo, sia per sottoscrivere le proposte di legge di iniziativa popolare che per il tesseramento 2020, con oltre una decina di tessere fatte nella mattinata.

Sotto il gazebo presenti i militanti Lega in numero consono al momento attuale, per rispettare le disposizioni vigenti, con la mascherina del Trentino ed il tradizionale spirito di incontro e ascolto dei cittadini.

Nella postazione centrale era presente, assieme al Segretario Nazionale Mirko Bisesti, al segretario organizzativo Gianni Festini Brosa e all’on. Martina Loss, anche il candidato sindaco di Trento del centro destra Alessandro Baracetti, che si è intrattenuto a lungo con i simpatizzanti.

Nelle prossime settimane i tradizionali punti di ascolto e confronto della Lega con i cittadini torneranno anche in tutti i principali comuni della provincia, non solo per la ripresa del tesseramento, ma anche per spiegare i programmi elettorali per la prossima tornata delle amministrative.

*

Lega Trentino

Per la Segreteria Nazionale

Gianni Festini Brosa