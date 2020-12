GARDA TRENTINO SPA E APT COMANO: « FIRMATO L’ACCORDO PER L’ACCORPAMENTO DEL TERRITORIO DELLE GIUDICARIE ESTERIORI, IN VIGORE NEL 2021 »

Il lungo cammino della legge provinciale per la riorganizzazione della promozione turistica del Trentino ha segnato quest’oggi una tappa significativa con la firma dell’accordo quadro per l’aggregazione dell’APT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta in Garda Trentino S.p.A. L’intesa è stata sottoscritta martedì 15 dicembre a Trento dai presidenti delle due aziende di promozione, Susanna Serafini e Marco Benedetti, alla presenza dell’Assessore Provinciale al Turismo, Roberto Failoni.

“Ho sempre considerato la riforma come un’opportunità per armonizzare i nostri territori – ha dichiarato l’Assessore Failoni nella conferenza stampa – e credo che l’unione tra il Garda Trentino e Comano rappresenti un ottimo esempio che altri ambiti dovrebbero seguire, perché dimostra come la principale destinazione turistica della nostra provincia possa accogliere una realtà più piccola mantenendone l’identità e determinando nuove opportunità. Nessun territorio potrà dirsi danneggiato dalla riforma che dunque credo possa definitivamente entrare nella sua fase attuativa entro la prima metà del 2021”.

Susanna Serafini ha sottolineato le motivazioni con cui il territorio di Comano affronta questa nuova sfida. “Riteniamo di essere complementari al Garda Trentino e dunque in grado di determinare dei valori aggiunti, a cominciare dalla nostra realtà termale. Dopo il Covid molte abitudini cambieranno radicalmente: creare nuove opportunità per un turismo slow e sostenibile è una prospettiva in linea con le nuove esigenze di mercato. Vista l’unione di fatto, fondamentale sarà anche, con l’aiuto della Provincia, completare l’anello ciclabile per ottimizzare il collegamento tra i due territori”.

Il Presidente di Garda Trentino S.p.A Marco Benedetti ha soggiunto: “L’unione delle forze è una strada che mi auguro anche i comuni e le associazioni di categoria decideranno di seguire. Il matrimonio con Comano amplia i contenuti della nostra destinazione avvicinandoci alle Dolomiti, ora dobbiamo essere bravi a mettere a frutto queste nuove opportunità lavorando in piena armonia con i nostri nuovi partner”.

*

Foto: Il Presidente di Garda Trentino S.p.A. Marco Benedetti (a sinistra) e la Presidente di APT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta, Susanna Serafini, firmano l’accordo quadro per l’aggregazione dell’APT Terme di Comano – Dolomiti di Brenta in Garda Trentino S.p.A, sotto lo sguardo dell’Assessore al Turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni (al centro).