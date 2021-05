ITALIA VIVA – TRENTINO * #IVINPIAZZA: SEN. CONZATTI, « È STATO IMPORTANTE TORNARE NELLE PIAZZE AD INCONTRARE I CITTADINI, DOPO QUESTO LUNGO TEMPO DI LIMITAZIONI »

Una mobilitazione nazionale per parlare di Family Act, di Italia Schock, della Riforma fiscale e del Pnrr. In una parola: in piazza per parlare di futuro.

Ed anche a Trento e a Rovereto la partecipazione e l’attenzione alle proposte è stata alta.

I cittadini hanno compreso l’importanza di avere un Primo Ministro autorevole come Mario Draghi, di essere dentro e non fuori l’Europa, di avere come riferimento una forza non solo riformista ma, grazie a Matteo Renzi, coraggiosa.

E con coraggio, concretezza lavoriamo per togliere il Trentino dal piano inclinato in cui sta scivolando.

*

Italia Viva Trentino