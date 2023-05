ACLI SERVIZI – TRENTINO * CORSO BADANTI: DIRETTORE MARIOTTO, « CONSEGNÀTI GLI ATTESTATI DI FREQUENZA DELLA PRIMA SESSIONE, ORGANIZZATA CON UNIFARM »

09.05 - giovedì 4 maggio 2023

Si è concluso con la consegna degli attestati di frequenza il primo corso per badanti organizzato da ACLI trentine e Unifarm. Ventuno le badanti e i badanti che hanno completato il percorso svoltosi a Trento tra il 22 marzo e il 26 aprile. In fase di conclusione anche il corso organizzato a Cles, mentre sono aperte le iscrizioni per il percorso che si svolgerà a Rovereto tra il 24 maggio e 28 giugno.

La formazione, della durata di 35 ore, ha l’obiettivo di trasmettere soluzioni e tecniche che semplifichino il lavoro del/della badante e che lo supportino nella gestione delle difficoltà, attraverso una formazione tecnico-scientifica di base. Tra gli argomenti trattati vi sono i diritti del badante e i servizi sul territorio, gli aspetti legali, contrattuali e sindacali, la comunicazione con l’assistito e la gestione del conflitto, la sicurezza e il primo soccorso, le demenze, la mobilizzazione, la gestione dei farmaci, l’alimentazione e l’igiene personale.

Dei/delle ventuno badanti che hanno ricevuto l’attestato di frequenza, diciannove hanno ritirato anche l’attestato sulla sicurezza, un documento valido in tutta Italia per la formazione ricevuta in tema di sicurezza sul lavoro. A consegnare i riconoscimenti, nel pomeriggio di ieri, sono stati la vice-presidente di Unifarm Francesca Rauzi e il direttore del Patronato ACLI Salvatore Casella.

La vice-presidente di Unifarm Francesca Rauzi ci ha tenuto a complimentarsi con le partecipanti e i partecipanti sottolineando «il ruolo fondamentale che i lavoratori domestici rivestono all’interno della nostra società nel prendersi cura delle persone più fragili. Frequentare questo corso di 35 ore ha richiesto impegno, ma soprattutto grande senso di responsabilità e consapevolezza riguardo l’importanza del lavoro di badante e dell’attenzione che è necessario prestare per svolgerlo al meglio».

Il direttore di ACLI Servizi Michele Mariotto ha ringraziato per la costanza e la partecipazione esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto: «Ventuno lavoratori domestici hanno ottenuto un attestato che potranno utilizzare per certificare le proprie competenze e conoscenze nella ricerca di un lavoro. Poiché riconosciamo l’importanza della formazione continua, il nostro impegno sarà quello di continuare a proporre altre e nuove opportunità, che crediamo e speriamo possano arricchire le persone che vi partecipano».