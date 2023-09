ITALIA VIVA * AMMINISTRATIVE PAT: CONZATTI, « CONTINUANO I NOSTRI APPUNTAMENTI ALL’INSEGNA DEL RIFORMISMO, AD OSSANA (29/9 -18.00) »

09.53 - mercoledì 27 settembre 2023

Provinciali Italia Viva, Conzatti: “Continuano i nostri appuntamenti all’insegna del riformismo e del confronto”. “Dopo un weekend riformista molto partecipato, procediamo con i nostri incontri sui territori, dalle valli alle città – afferma Donatella Conzatti, candidata e capolista di ITALIA VIVA per le elezioni provinciali del 22 ottobre – Venerdì 29 settembre, alle 18, sarò a Ossana, presso la Sala Comunale (in via Venezia 1), insieme a Emanuele Corn, candidato e docente all’Università di Trento e di Antofagasta ed alla Coordinatrice della Val di Sole di Italia Viva, Martina dell’Eva dove discuteremo di opportunità delle valli, di futuro e di tutte quelle tematiche a noi care, dall’educazione alla mobilità, dal turismo alla salute, dalla gestione dei rischi all’ambiente, dai diritti all’uguaglianza”.

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

ORE 18

SALA COMUNALE, VIA VENEZIA 1

OSSANA