Rai 1 * “ A sua Immagine : « la puntata Sarà dedicata alla “la Sacra di San Michele“, un’abbazia che evoca bellezza e mistero »

Rai1. Sabato 10 agosto, ore 15:55. Sarà dedicata alla la Sacra di San Michele, un’abbazia che evoca bellezza e mistero, la puntata di “A sua Immagine” con Lorena Bianchetti, in onda sabato 10 agosto, alle 15:55, su Rai1. Considerata il simbolo del Piemonte, è riservata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore del popolo cristiano. La sua particolare posizione, che la vede sulla cima della montagna, la inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio lunga oltre 2000 km, che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. E proprio a Monte Sant’Angelo si trova Paolo Balduzzi, che illustrerà la bellezza del più antico e più famoso luogo di culto micaelico dell’Occidente.

Alle 16.15 spazio al commento al Vangelo della domenica con don Giordano Goccini, parroco di Novellara. Protagonisti saranno i giovani che dedicano il loro tempo agli altri.

Don Giordano Goccini ne farà conoscere alcuni, che spiegheranno il senso della loro opera durante un cammino fatto con un centinaio di bambini. È questo il significato del “tenetevi pronti” evangelico? E qual è la ricompensa che, già adesso, sentono di ricevere? Le risposte all’interno de “Le ragioni della Speranza”, su Rai 1. Questa puntata, prima e seconda parte, andrà in replica su Rai1, la domenica dalle 6:00 alle 6:30.