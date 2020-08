FEDERCOOP * PRESIDENTE SIMONI: « PRIMO GIORNO IN FEDERAZIONE, SCAMBIO DI CONSEGNE CON LA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PATRIZIA GENTIL »

Scambio di consegne con la presidente del Collegio sindacale Patrizia Gentil ed incontro con il direttore generale Alessandro Ceschi e i dipendenti.

Prima riunione del Consiglio di Amministrazione il 26 agosto

Nel suo giorno di insediamento in Federazione nel ruolo di presidente, Roberto Simoni ha incontrato oggi la presidente del Collegio sindacale Patrizia Gentil, da cui ha preso le consegne, il direttore generale Alessandro Ceschi e il personale.

L’occasione ha offerto lo spunto per esprimere il grazie a Patrizia Gentil, presidente del collegio sindacale, che ha guidato la “macchina” Federazione nei mesi che hanno portato all’assemblea elettivo dello scorso 31 luglio, insieme alle sindache Lucia Corradini ed Erica Ferretti.

Simoni ha convocato il primo Consiglio di Amministrazione il 26 agosto prossimo.

“Arriviamo da un periodo tribolato, – ha detto il presidente al personale – e davanti a noi si presentano mesi non facili legati agli effetti collaterali dell’emergenza Coronavirus destinati ad avere un impatto considerevole anche sul versante economico. Il nostro impegno dovrà essere ancora maggiore per rispondere in maniera efficace alle richieste delle cooperative socie.

Siate orgogliosi di lavorare in Federazione e a servizio di un movimento invidiato da molti. Dobbiamo operare come squadra, andare tutti nella stessa direzione”.

Nell’augurare buon lavoro al nuovo presidente, il direttore Alessandro Ceschi ha auspicato una presidenza di “continuità e stabilità”.