ITALIA NOSTRA – TRENTINO * FRANA RIVA DEL GARDA IERI SERA: « LETTERA A FUGATTI, “ABBIAMO RAFFORZATO LA CONVINZIONE CHE LA CICLOVIA DEL GARDA È ESTREMAMENTE PERICOLOSA” »

12.33 - sabato 9 marzo 2024

Inviamo in allegato testo della lettera che Italia Nostra Aps sezione trentina ha inviato il 22/02/2024 al Presidente della PAT Maurizio Fugatti, firmata dalla sottoscritta per il Consiglio direttivo di Italia Nostra e da Paolo Pileri (ordinario di pianificazione territoriale ambientale del Politecnico di Milano), con preghiera di pubblicazione.

A seguito delle frane del dicembre 2023 e dell’ultima, avvenuta ieri sera a Riva del Garda, abbiamo rafforzato la convinzione che la Ciclovia del Garda, così come progettata dalla Provincia Autonoma di Trento, che prevede lunghi tratti di passerelle a sbalzo sulle falesie rocciose, sia estremamente pericolosa per le persone che dovessero percorrerla, anche in considerazione del fatto che il progetto prevede un abbondante e significativo afflusso di turisti.

Per tale motivo è stato chiesto a Fugatti, con la lettera del 22/02/2024, di dichiarare la presa di coscienza delle pericolosità che la stessa comporta e di esplicitare inoltre le motivazioni per cui la sua realizzazione, pur in presenza dei dissesti più sopra menzionati, non possa essere fermata, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Alla luce di tutto ciò, chiediamo la sospensione immediata di tutte le progettazioni esecutive ed inoltre chiediamo la sospensione dei lavori relativi alla U.F. 3.1, in relazione alla quale si spendono 2.620.000 € per la realizzazione di 98 mt di passerella.

Egregio sig.

Maurizio Fugatti – Presidente Provincia autonoma di Trento Il consiglio direttivo della Sezione trentina d’Italia Nostra Trento, 22.02.2024 Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione Sezione trentina visto il progetto della CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL GARDA, approvato dalla sua amministrazione e di cui Lei è convinto sostenitore visto lo stato del procedimento che vede conclusa la fase di progettazione di fattibilità tecnico economica, quasi completata quella definitiva e assegnati i primi lotti per le prossime fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione considerato che nell’ambito del procedimento in più occasioni sono stati segnalati, a Lei e alla amministrazione di cui è presidente, i rischi che tale realizzazione comporta per l’incolumità di persone e cose, il degrado paesaggistico irreversibile che tale opera genererà, l’eccesso di spesa pubblica per la realizzazione e per la successiva manutenzione (peraltro mai esplicitata in modo preciso) considerato che tali contestazioni, espresse da associazioni locali e nazionali, sono state rese pubbliche mediante articoli di stampa e incontri pubblici e privati (anche con un membro della sua Giunta)Le chiede in qualità di presidente della Provincia autonoma di Trento, di confermare che tutte le informazioni di cui sopra sono state poste alla sua attenzione, considerate in dettaglio, personalmente esaminate ai fini dell’approvazione del progetto de quo. Le chiede inoltre di esplicitare le “impossibilità” a fermare la realizzazione della ciclovia a sbalzo, atto che stiamo chiedendo a gran voce da circa un anno e che le rovinose frane avvenute nel mese di dicembre 2023 hanno dimostrato essere la più logica determinazione da assumere immediatamente, ben più ragionevole del soggiacere a ogni vincolo contrattuale. Oltretutto per quei tratti la progettazione esecutiva non è completa – mancando le zone dell’Hotel Pier e della Casa della Trota – e non sono ancora state avviate le procedure di appalto.

* Per il Consiglio direttivo Manuela Baldracchi Presidente

Visto: Paolo Pileri Ordinario di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano

