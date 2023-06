ITA AIRWAYS * WASHINGTON-ROMA FIUMICINO: « IL VOLO INAUGURALE È PARTITO DALLA CAPITALE AMERICANA, CON IL NUOVO AIRBUS “A330NEO“ »

07.00 - sabato 3 giugno 2023

///

Partito il nuovo collegamento Washington – Roma di ITA Airways. Entra in operativo l’Airbus A330neo sul volo inaugurale. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, ITA Airways ha lanciato il nuovo volo ITA Airways Washington Dulles – Roma Fiumicino. Il volo inaugurale, partito alle ore 16:20 local time dalla capitale americana, è stato operato con il nuovo Airbus A330neo, il primo completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina ITA Airways.

Per celebrare il lancio della nuova rotta intercontinentale e l’entrata in flotta del nuovo aeromobile si è svolta oggi al gate di partenza dell’aeroporto Internazionale di Dulles la cerimonia di taglio del nastro alla presenza di Pierfrancesco Carino, Vice President International Sales ITA Airways, Chryssa Westerlund, Executive Vice President e Chief Revenue Officer, Washington Metropolitan Airports Authority e Min. Plen. Alessandro Gonzales, Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Washington.

A sottolineare ulteriormente l’importanza del nuovo collegamento tra il North America e l’Italia, ITA Airways ha partecipato in veste di partner alle celebrazioni per la Festa della Repubblica che si sono svolte ieri presso l’Ambasciata di Italia a Washington. Per l’occasione l’Ambasciatrice d’Italia a Washington, Mariangela Zappia, ha dichiarato: “il nuovo collegamento di ITA Airways e i piani di espansione della rete ITA Airways negli USA sono passi importanti, molto attesi, che avvicinano ancora di più l’America all’Italia e ci consentono di rafforzare non solo i flussi turistici ma anche le relazioni politiche, economiche e culturali tra i nostri due Paesi”

La destinazione Washington inaugura l’espansione del network intercontinentale di ITA Airways in questa stagione summer 2023, supportato dall’entrata in flotta del nuovo Airbus A330neo, che ha fatto oggi il suo primo volo commerciale.

L’Airbus A330neo è il massimo riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del Made in Italy, rispecchiando i pilastri fondamentali di ITA Airways. Il nuovo Airbus, dedicato al campione Gelindo Bordin, è stato interamente configurato per la Compagnia di bandiera, con la pluripremiata cabina Airspace, gli interni firmati dal designer Walter De Silva, il nuovo sistema di illuminazione, i sofisticati sistemi di intrattenimento e una connettività WiFi completa. A coronare l’italianità dell’experience spiccano a bordo i menù firmati dallo chef stellato Gian Piero Vivalda e le divise realizzate con la consulenza stilistica di Brunello Cucinelli indossate dal personale di volo.

Il nuovo collegamento diretto Washington – Roma di ITA Airways prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 ad un operativo giornaliero. ITA Airways punta a diventare il vettore di riferimento sia per la comunità italiana a Washington che per la comunità imprenditoriale locale e internazionale che lavora nella capitale statunitense, offrendo un accesso diretto all’Italia, all’Europa e all’intera regione del Mediterraneo, attraverso il suo hub di Roma Fiumicino.

Per ITA Airways il 2023 sarà l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale con l’apertura non solo della Washington, ma da Roma Fiumicino anche della San Francisco a luglio e Rio de Janeiro a ottobre. L’espansione di ITA Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della Compagnia di bandiera, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per ITA Airways e il più strategico dopo l’Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Pertanto, i voli diretti dal Nord America all’Italia non sono solo itinerari per viaggi di turismo e d’affari, ma garantiscono la connettività alla comunità italiana.

Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles, ITA Airways punta a diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l’Italia e, via Roma, verso l’Europa e il Mediterraneo. Inoltre, con le nuove destinazioni nordamericane che partiranno questa estate da Roma Fiumicino verso Washington e San Francisco, la Compagnia opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l’Italia nel cuore della stagione estiva.