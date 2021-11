GUGLIELMI (FASSA) * COVID, « HO SOLLECITATO E OTTENUTO L’ALLESTIMENTO DELL’“OPEN DAY VACCINALE“ A SEN JAN DE FASCIA/ SAN GIOVANNI DI FASSA SABATO 27/11 »

14:25 - 22/11/2021

In vista dell’imminente apertura della stagione turistica invernale si è registrato un crescente interesse alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 da parte delle genti di Fassa.

Per questo motivo la Provincia Autonoma di Trento, nella persona dell’Assessore al turismo Roberto Failoni, sollecitato dal sottoscritto in merito a questa problematica, dopo essersi confrontato con gli enti locali ed allo scopo di incrementare la copertura vaccinale in Fassa, ha ritenuto di allestire a partire dalle ore 9.00 di sabato 27 novembre presso il distretto sanitario di Sen Jan de Fascia/San Giovanni di Fassa un Open Day vaccinale contro il COVID-19 dedicato prevalentemente alle prime dosi.

Ancora una volta la Giunta provinciale e la APSS si dimostrano vicini alla nostra valle e ci propongono una giornata di vaccinazione senza prenotazione quasi a domicilio.

La stagione sciistica si apre quindi con un evento che allarga ancora di più la platea dei potenziali vaccinati in Val di Fassa.

*

Luca Guglielmi

Consigliere provinciale e regionale ladino