PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “L’ORIZZONTE DELLE DONNE”: « EVENTO PROMOSSO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO, APPUNTAMENTO IL 25/11 »

14:14 - 22/11/2021

Evento promosso dal Sistema Bibliotecario Trentino per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne “L’Orizzonte delle donne”: il 25 novembre incontro a Trento.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Sistema Bibliotecario Trentino – Servizio Attività e Produzione culturale propone un confronto su questa tematica così tristemente attuale.

Il 25 novembre alle 17.30 presso la Biblioteca della Provincia a Trento in via Romagnosi n. 7, si terrà un dialogo aperto fra Elena Stanchina responsabile Area psicologia e Professioni sanitarie di Erickson e Lorenza Poletti scrittrice sensibile al mondo delle donne, dal titolo “L’orizzonte delle donne”; a moderare l’incontro Samuela Caliari, responsabile del Sistema Bibliotecario Trentino.

Partecipano in collegamento da remoto gli studenti dell’Istituto Don Milani di Rovereto. L’iniziativa è patrocinata dall’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti in collaborazione con l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

La violenza sulle donne va combattuta anche con la conquista di una cultura che premia le pari opportunità e i diritti. I Paesi dove sono avvenuti dei cambiamenti per le politiche di genere sono quelli in cui le donne occupano posti di rilievo in politica, nelle istituzioni, nella comunicazione e anche l’Onu condivide con forza il messaggio che “il cambiamento culturale è l’unico antidoto contro la violenza sulle donne”.

È in questo contesto che si inserisce la proposta del SBT – Sistema Bibliotecario Trentino realizzata in collaborazione con la Casa editrice e Centro studi Erickson.

A corollario dell’incontro riaccenderà le vetrine “Passaggio in Biblioteca”: di fronte alla Biblioteca della Provincia una piccola mostra esposizione di libri che illuminano diversi orizzonti femminili; le voci delle donne con le loro storie biografiche, le difficoltà di essere viste come professioniste al pari degli uomini; la complessità di portare alla luce le violenze subite; la scoperta di vivere con chi non ti ama davvero, ma soprattutto la voglia di farcela e di aprirsi porte impensabili con la presentazione di grandi storie che hanno saputo disegnare un nuovo orizzonte.

A tutti i partecipanti in presenza all’evento verrà consegnata una bibliografia sul tema e per chi seguirà da remoto sarà possibile scaricare il documento con i suggerimenti di lettura a fine iniziativa sul sito della Provincia.

Per partecipare in presenza all’incontro presso la Biblioteca della Provincia – Via Romagnosi 7 – è necessario prenotarsi inviando una mail

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale youtube di Trentino Cultura: