“GRUPPO LAVORO PER LA SCUOLA TRENTINA” * ISTRUZIONE: « QUALE FUTURO PER LA SCUOLA IN PROVINCIA DI TRENTO ? (PDF INTEGRALE REPORT)

23.32 - mercoledì 12 aprile 2023

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Obiettivi dell’indagine

• Il DdL provinciale n 176 del 28/03/23 LINK relativo a “Misure per il miglioramento organizzativo delle istituzioni scolastiche, il potenziamento dei risultati di apprendimento degli studenti e l’istituzione di percorsi di sviluppo e crescita della professionalità dei docenti” propone sostanziali modifiche nel settore dell’istruzione

• Il Gruppo di lavoro per la Scuola trentina ha promosso un’indagine conoscitiva presso le componenti del mondo dell’istruzione, per rilevare vissuti ed atteggiamenti verso le novità introdotte dal DdL e raccogliere contributi informativi utili per la nuova legislatura

• La rilevazione è stato effettuata nel periodo 4-10 aprile 2023, il Questionario on-line è stato compilato da un campione di 1780 soggetti, rappresentativo della popolazione trentina per caratteristiche socio-demografiche

Risultati principali

• Il campione è costituito prevalentemente da docenti (55%) e genitori (40%), che fanno riferimento a tutti gli ambiti della Scuola trentina (infanzia 23%, primaria 25%, secondaria di 1° grado 16%, secondaria di 2° grado 36%)

• Mostra un elevato livello di coinvolgimento nel mondo della scuola (interessato 97%, informato su DdL 176 59%), utilizza con frequenza una pluralità di fonti, soprattutto on-line (siti dedicati 79%, quotidiani 65%), di cui apprezza tipo di contenuto (51%) e accessibilità (45%)

• Il profilo dei soggetti della Scuola trentina viene tratteggiato piuttosto negativamente, con un Assessore dall’operato inconsistente, un Dipartimento approssimativo e i Sindacati caratterizzati da debolezza unita ad una certa concretezza

• Tra i desiderata per la Scuola trentina emerge l’esigenza di utilizzare al meglio la propria autonomia, eliminando i debiti formativi fino alla maturità (76%), investendo nella formazione dei docenti meno preparati (78%) e diversificando (70%) competenze didattiche (relative all’insegnamento) e burocratiche (relative all’organizzazione)

Risultati principali – focus sul DdL 176

• La valutazione complessiva del DdL 176 risulta critica, sia in termini di arbitrarietà delle modalità di approvazione (voto 2,2/10) che in termini di contenuto, con un giudizio negativo relativo all’introduzione di tre nuove figure professionali (voto 3,3/10)

• In particolare, in relazione ai temi del DdL 176, emerge:

• Esigenza di formazione per tutti i docenti e non solo a chi vuole essere promosso (93%), per

garantire a tutti le specifiche competenze previste per l’esperto (92%)

• Percezione di spreco di risorse, con esonero dei docenti migliori dall’insegnamento (75%) e dirottamento su compiti organizzativi (84%) e burocratici (80%)

• Diffidenza nei confronti del pionierismo trentino, con modalità sperimentali testate sugli studenti (75%) e creazione di classi di serie A-B-C (75%)

• Arbitrarietà nell’accesso al concorso, non garantito a tutti i docenti (82%), con modalità discriminatorie di selezione preliminare (77%) e vincoli ingiustificati (75%)

• Valutazione scorretta dei docenti, riservata solo a quelli delle superiori (79%), da parte di studenti e colleghi (52%) con criteri di difficile identificazione (53%)