GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * CDA: « APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2023-2027, INVESTIMENTI PER UN MILIARDO »

Gruppo Dolomiti Energia approvato il Piano industriale al 2027. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato all’unanimità il Piano Strategico del Gruppo come pianificato: garantendo all’organizzazione le linee di indirizzo per le attività dei business dei prossimi cinque anni, in perfetta coerenza ed aderenza con le linee strategiche condivise anche con i propri Soci.

Il Gruppo si proietta verso il futuro con oltre 1 miliardo di euro di investimenti complessivi e importanti obiettivi economici, industriali e di sostenibilità. Una strategia di business basata sulla diversificazione delle fonti rinnovabili di produzione, su asset integrati lungo tutta la catena del valore dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti. Un modello nuovo volto a garantire la solidità del Gruppo e a generare valore per gli stakeholder e per il territorio.

Nel prossimo futuro, il Gruppo avrà una migliore diversificazione dei rischi, generando a fine piano un EBITDA da attività diverse dall’idroelettrico pari a 185 milioni di euro.

EBITDA in forte crescita, +69% rispetto al triennio precedente, con diversificazione del rischio, portando il gruppo ad una nuova composizione dei risultati rispetto al passato

Crescita del 20% del numero di collaboratori

Definita la politica dei dividendi, proiezioni per 470 milioni di euro nel periodo 2023-2027

Posizione finanziaria netta/EBITDA sempre inferiore al 2,5 fino al 2027, anche a fronte dell’alto livello d’investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Energia Holding, presieduto dalla Presidente Silvia Arlanch, ha approvato il Piano industriale 2023-2027. Il Piano riassume le visioni e gli obiettivi del Management, dei Consiglieri e degli Azionisti, che in questi mesi hanno lavorato con uno sguardo al futuro di questa realtà, cuore del Trentino, coniugando obiettivi di crescita, sostenibilità e senso di appartenenza al territorio. Un piano di trasformazione che guiderà i prossimi 5 anni del Gruppo con un approccio di sviluppo sostenibile, finalizzato alla creazione di valore per tutti gli stakeholder. Un piano che si basa su nuovi valori e una nuova vision, ma che ribadisce la forte vocazione verso la sostenibilità come segno distintivo naturale del Gruppo. La vocazione green e la determinazione nel produrre e fornire energia pulita rimane un punto di forza e orgoglio.

Una nuova Vision – Il potere della sostenibilità in mano alle persone è l’unico futuro possibile – che permetterà al Gruppo Dolomiti Energia di essere abilitatore di sostenibilità presso individui, aziende e comunità. Impegnarsi direttamente e fornire a tutti gli strumenti per perseguire una sostenibilità consapevole ed autonoma, che non sia una lontana ambizione, ma un potente mezzo di cambiamento di cui ciascuno deve poter disporre.

Presente lungo tutta la catena del valore dell’energia, dalla produzione alla commercializzazione, il Gruppo in questo piano prevede lo sviluppo e il consolidamento dei mercati regolati della distribuzione di energia e gas e della raccolta rifiuti per ridurre la volatilità dei risultati aziendali, visto il modello di business che li caratterizza. La multiutility trentina punterà inoltre ad uno sviluppo nelle rinnovabili, fotovoltaico ed eolico in primis.

Il Piano industriale prevede oltre 1 miliardo di euro di Investimenti su tutto l’arco-piano, per il 50% a beneficio dello sviluppo di nuove produzioni da fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico e per consolidare l’idroelettrico,

il 30% per potenziare le reti di distribuzione elettrica e gas, la restante parte è invece destinata ai nuovi servizi energetici, all’efficientamento ed all’ambiente. Questi investimenti, porteranno il Gruppo nel 2027 ad essere in grado di generare 185 milioni di euro di EBITDA da business diversi dall’idroelettrico, pari al 85% dell’Ebitda medio 2019-2022.

La Strategia per lo sviluppo del Gruppo è basata su 3 pilastri:

crescita e rafforzamento della presenza sul territorio, consolidando gli asset e i business già presenti e il legame con le comunità,

resilienza economica ed operativa per rendere il Gruppo in grado di resistere ai cambiamenti del contesto sociale, ambientale e agli shock di mercato e infine il terzo pilastro è la partecipazione attiva alla transizione energetica, proponendosi come abilitatore del cambiamento. In questo ultimo aspetto il Gruppo potrà contribuire con progetti di Comunità energetiche remote di consumatori industriali e commerciali, con iniziative, per supportare lo sviluppo a supporto di città intelligenti e a impatto zero, nel campo della mobilità elettrica, dell’illuminazione pubblica smart, dell’efficientamento degli edifici e la promozione sia come gestore sia come produttore di Comunità energetiche.

Una crescita che metterà al centro la capacità di creare sinergie strategiche con i territori per giocare un ruolo attivo nella transizione energetica.

Nel dettaglio il Piano industriale 2023-27 prevede:

OBIETTIVI ECONOMICO FINANZIARI

È previsto in arco piano un valore della produzione di circa 2 miliardi di euro medi annui con l’EBITDA in costante crescita nell’orizzonte temporale: da 196 milioni di euro del 2022 a 417 milioni di

euro nel 2027

In arco piano l’utile netto di Gruppo registra una variazione’23-’27che lo porta quasi a raddoppiare e pari al 9% del Valore della produzione

Rimane equilibrato nei cinque anni il rapporto PFN/EBITDA, con un valore medio inferiore a 2.

Fissata una politica dei dividendi chiara e che possa dare sicurezza alla pianificazione delle entrate degli azionisti: in arco piano si prevedono circa 470 milioni di euro di dividendi distribuiti

AZIONI PER SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ

PRODUZIONE: PROSEGUE IL CONTRIBUTO DEL GRUPPO ALLA DECARBONIZZAZIONE

La crescita sarà focalizzata sullo sviluppo di impianti rinnovabili (Fotovoltaico, Eolico, Fotovoltaico Flottante, Biogas) sul territorio locale e nazionale: arrivando a fine piano ad avere una potenza installata superiore ai 300

megawatt da fonti diverse dall’idroelettrico.

Lo sviluppo di un impianto di produzione di Idrogeno a Rovereto supportato anche dai contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

RETI: GARANTIRE LA RESILIENZA DELLE RETI

Importanti interventi per l’espansione territoriale della distribuzione gas e del servizio idrico e il consolidamento della distribuzione elettrica. Tali investimenti, oltre al potenziamento e ulteriore miglioramento della

qualità e continuità dei servizi, puntano all’innovazione tecnologica delle infrastrutture per poter affrontare il cambiamento degli scenari energetici (crescita generazione distribuita, mobilità elettrica, elettrificazione dei consumi, etc.) previsto dall’ambizioso

pacchetto climatico dell’Unione Europea (Fit for 55).

COMMERCIALE E TRADING: DIGITALIZZAZIONE E CLIENTI AL CENTRO

Il piano punta al rafforzamento della politica commerciale, alla crescita nel mercato libero nazionale e allo sviluppo di nuovi servizi e prodotti orientati al cliente, che potranno rendere la sostenibilità a portata di tutti per

contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

AMBIENTE: PROMUOVERE L’ECONOMIA CIRCOLARE

Nel piano è prevista l’espansione territoriale del servizio, ampliando le zone servite e le attività di recupero dei rifiuti differenziati contribuendo così alla chiusura del ciclo di trattamento in un’ottica di economia circolare.

PERSONE COMPETENTI, INNOVAZIONE E UNA VISIONE CHIARA PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DEL PIANO

La persona al centro è un pilastro abilitante alla trasformazione del Gruppo Dolomiti Energia, puntando alla crescita dei talenti, a coltivare le competenze interne e ad attrarne di nuove affrontando il cambio generazionale in corso.

Per supportare la crescita delle attività, il Gruppo dovrà investire nelle persone, acquisendo nuove risorse e nuove competenze: il Gruppo passerà dai 1400 dipendenti del 2022 a quasi 1.700 nel 2027 (+20%).

Anche il ridisegno di alcuni modelli di business e l’affinamento delle sinergie tra società del Gruppo è un fattore chiave all’interno del piano. Tale aspetto porta con sé anche importanti investimenti nell’immobiliare fra cui la

costruzione della sede di SET e NOVARETI a Trento Sud e la ristrutturazione delle due sedi di Trento e Rovereto. Proseguirà la forte spinta alla digitalizzazione e allo sviluppo tecnologico di tutto il Gruppo con l’innovazione dei principali sistemi informatici

sia in ambito corporate che nei settori distribuzione, produzione e commerciale e nella cybersecurity.

CREARE VALORE PER IL TERRITORIO

Il Trentino è la nostra terra di origine, ma il nostro sguardo include un orizzonte più ampio. I trentini sono la nostra prima comunità e siamo orgogliosi di essere parte integrante di questo territorio. Ci impegniamo a preservare

e proteggere le risorse, ad adottare pratiche energetiche sostenibili, a restituire benessere alle persone. Non lo facciamo solo per noi: vogliamo ispirare altri a fare lo stesso, vogliamo dare gli strumenti a tutti, così che tutti possano contribuire, per

un bene comune più ampio.