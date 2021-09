GRAPPA DEL TRENTINO * ANAG – ALAMBICCO D’ORO: PILZER, « 19 LE MEDAGLIE VINTE, SIAMO ORGOGLIOSI DI RAPPRESENTARE IN MANIERA SEMPRE PIÙ CONTINUATIVA IL MONDO DEGLI SPIRITI ITALIANI »

Con 19 medaglie la Grappa del Trentino trionfa su tutti al concorso promosso dall’Anag. Alambicco d’Oro: il Trentino il primo territorio d’Italia per qualità.

Un nuovo successo che testimonia il valore qualitativo e storico del Trentino nella produzione della grappa. Bruno Pilzer (presidente Istituto Tutela Grappa del Trentino): «siamo orgogliosi di rappresentare in maniera sempre più continuativa il mondo degli spiriti italiani».

Il Trentino sale sul gradino più alto del 38esimo Premio Alambicco d’Oro promosso da ANAG, Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti, con 19 medaglie, di cui 2 Best Gold (su 3 in totale), 12 Gold e 5 Silver. Il concorso nazionale ANAG, una vera e propria passerella di prestigio per il distillato italiano di alta qualità, ha visto, complessivamente, l’assegnazione di 83 medaglie a grappe, acquaviti e Brandy in arrivo da tutta Italia con 3 Best Gold, 50 Gold, 30 Silver e 2 premi speciali. I prodotti sono stati selezionati dalla giuria di assaggiatori ANAG provenienti da tutte le regioni e riuniti nei giorni scorsi a Vicenza nel rispetto delle norme anti Covid-19. «Un successo che premia il lavoro quotidiano dei nostri mastri distillatori che da anni sono impegnati nella ricerca della qualità del prodotto premiata anche da iniziative come questa – spiega il presidente dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino, Bruno Pilzer – anzi devo ringraziare l’Anag, con la presidente Paola Soldi in particolare, per il lavoro che sta svolgendo nella promozione e nella comunicazione della grappa italiana e trentina nel nostro caso».

Le medaglie del Trentino sono andate a prodotti in gara per categorie diverse. Le 2 Best Gold sono state conquistate nella categoria grappa invecchiata, mentre le medaglie Gold e Silver sono andate nelle categorie grappa giovane, grappa aromatizzata, grappa giovane aromatica, grappa invecchiata e grappa invecchiata aromatica. Da segnalare anche l’aggiunta di una medaglia Silver conquistata nella categoria Brandy. L’elenco di tutte le medaglie e i premiati è disponibile sul portale www.anag.it

ANAG è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1978 presso la Camera di Commercio di Asti, attiva e presente in tutta Italia con delegazioni regionali e provinciali. Attraverso corsi di formazione, serate di degustazione e presenza a manifestazioni enogastronomiche, ANAG promuove una “cultura del buon bere” e valorizza un prodotto interamente italiano che porta con sé un bagaglio di tradizioni e professionalità. La Grappa è stata riconosciuta in ambito CEE nel 1989 come “acquavite di vinaccia prodotta in Italia esclusivamente da vinacce nazionali” e dal 2008 è tutelata dalla “Indicazione Geografica”.

L’Istituto di Tutela della Grappa del Trentino è stato fondato nel 1960 con l’obiettivo di tutelare e promuovere il prodotto. Oggi conta 26 soci dei quali 22 sono distillatori e rappresentano la quasi totalità della produzione trentina ed ha il compito di valorizzare la produzione tipica della Grappa ottenuta esclusivamente da vinacce prodotte in Trentino e di qualificarla con un apposito marchio d’origine: il tridente con la scritta “Trentino Grappa”. Quello della grappa in Trentino è un settore di non piccolo conto, soprattutto se calato nell’economia locale. Ogni anno vengono prodotti in Trentino circa 7.500 ettanidri di grappa (il 10% del totale nazionale in bottiglie da 70 cl) vale a dire circa 2,5 milioni di bottiglie equivalenti, distillando 13000 tonnellate di vinaccia. Tre le tipologie principali di grappa prodotta: quella da uve bianche e aromatiche (60% del totale) e il restante 40% uve a bacca rossa.