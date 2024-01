GPI – TRENTO * ESTERO: « NUOVI CONTRATTI PER 12,5 MILIONI, NEL“Q4“ SIGNIFICATIVO CONTRIBUTO DI “EVOLUCARE“ TRAINANO SOFTWARE E AUTOMATION »

15.10 - martedì 30 gennaio 2024

Buona la performance nel quarto trimestre del 2023 all’estero, dove il Gruppo Gpi ha ottenuto nuove commesse per un valore di circa 12,5 milioni di Euro. Un successo ottenuto grazie alla strategia che combina la leadership sul mercato italiano con un’espansione sui mercati internazionali, in particolare in Europa, dove i prodotti tecnologicamente avanzati offerti dal Gruppo Gpi hanno guadagnato la fiducia di nuovi clienti. Chiari segni di dinamismo emergono soprattutto dai mercati di Francia, Austria e Nord America.

Ottima la performance nel Q4 di Evolucare, Società francese del Gruppo Gpi acquisita nell’agosto 2023, che porta nuovi contratti per ben 9,8 milioni di Euro, raggiungendo clienti con tutte le linee software, principalmente in Francia e in Germania.

Il maggiore impulso arriva dal software per l’assistenza sociale che supporta le persone fragili e disabili come parte del più grande processo della continuità di cura in un sistema integrato di assistenza. Il sistema guida e monitora il paziente attraverso una vasta gamma di servizi sanitari che coprono tutti i livelli di intensità dell’assistenza.

Nel quarto trimestre, relativamente a questo software, sono stati firmati diversi contratti (36 da inizio anno), nell’ambito della “Ségur de la Santé”, iniziativa nazionale francese che mira a riformare la sanità in ogni aspetto e dedica oltre due miliardi di Euro alla digitalizzazione dei sistemi informativi.

Altro contributo significativo di Evolucare deriva dal software per la terapia intensiva che assiste il paziente nel tempo, accompagnandolo lungo l’intero percorso di cura. Nel quarto trimestre sono stati acquisiti nuovi clienti per questo software in Francia, nei pressi di Marsiglia (Martigues) e di Orléans (Amilly), nonché a Colonia in Germania.

Gpi4Blood, la suite software completa e innovativa per la gestione del processo trasfusionale e dei trapianti di tessuti, si aggiudica nuovi contratti per circa 800 mila Euro. Gpi France stipula alcuni contratti presso svariati centri trasfusionali francesi e la controllata PCS chiude un contratto con una clinica universitaria austriaca. Gli accordi più corposi si concentrano in Nord America, dove Gpi USA consolida la propria presenza: siglati nuovi accordi con centri trasfusionali clinici e ampliato il parco clienti aggiungendo realtà che distribuiscono riserve di sangue sicure e controllate a strutture sanitarie in più Stati. Aumenta anche la presenza in Canada con un nuovo cliente.

L’Area Automation ottiene con l’armadio robotizzato Riedl Phasys nuovi contratti per oltre 1,3 milioni di Euro, tra cui due ospedali (in Ungheria e in Polonia) e due importanti contratti in Giappone.

La farmacia robotizzata di Gpi diventa l’installazione più grande dell’Austria in un ospedale dove, in un progetto tecnicamente molto sfidante, il magazzino Riedl opererà contemporaneamente sia per una farmacia dedicata al pubblico, sia per la farmacia dell’ospedale, il tutto nel pieno rispetto del mobilio antico dell’ospedale tutelato come bene storico.

Restando in Austria, la controllata PCS stipula due nuovi importanti contratti per il sistema informativo ospedaliero (SIO) che contiene al suo interno funzionalità di fatturazione, chirurgia, sala operatoria, rianimazione e organizzazione dei ricoveri. Il contratto stipulato con una clinica privata specializzata in chirurgia avviene in concomitanza delle importanti opere di ampliamento della struttura che, a fine lavori, ospiterà 12 sale operatorie. L’altro contratto è dedicato a una struttura del medesimo Gruppo che ha acquistato il robot per la farmacia, Gruppo che è parte di una rete di cliniche private che comprende 8 ospedali austriaci, già clienti di PCS con il sistema informativo ospedaliero. Il contratto riguarda l’estensione del modulo di fatturazione a tutte le cliniche del Gruppo.