lunedì 13 febbraio 2023

Secondo le stime valutative della Commissione europea il Prodotto interno lordo italiano è in crescita a +0,8% per il 2023. La variazione circa il 2024 è pure in aumento (+ 1%).

Riguardo l’inflazione prevista i dati sono i seguenti; nel 2023 al 6,1% e nel 2024 al 2,6%.