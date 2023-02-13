HOME
CONTATTI
DONAZIONI
VIDEO
CHI SIAMO
Popular tags:
featured
20
Popular tags:
featured
20
Popular tags:
featured
20
News immediate,
non mediate!
HOME
CONTATTI
DONAZIONI
VIDEO
CHI SIAMO
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
Home
LANCIO D'AGENZIA
PAT – ISPAT * CONTO CONSOLIDATO (2021) – ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE – CONTRIBUTIVE – PEREQUATIVE: « REGIONE E CONSIGLIO REGIONALE 59.112.000 EURO / PROVINCIA E CONSIGLIO PROVINCIALE 4.320.807.000 »
PAT – ISPAT * CONTO CONSOLIDATO (2021) – ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE – CONTRIBUTIVE – PEREQUATIVE: « REGIONE E CONSIGLIO REGIONALE 59.112.000 EURO / PROVINCIA E CONSIGLIO PROVINCIALE 4.320.807.000 »
Scritto da
admin
E-mail
Stampa
Facebook
Twitter
LinkedIn
09.50 - lunedì 13 febbraio 2023
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA
https://youtu.be/AHDDTSRP5Gk
Articoli correlati
LANCIO D'AGENZIA
admin
CIA (FDI – TRENTINO) * BATTESIMO – REPLICA A ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
COMMISSIONE EUROPEA * DIRETTA VIDEO: « EC PRESS CONFEREN ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: « AFFLUENZA ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
ITAS TRENTINO * VOLLEY: “ PRIMO PUNTO STAGIONALE ALLA SI ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
GAZZETTA UFFICIALE / MINISTERO DIFESA * UCRAINA – ...
LANCIO D'AGENZIA
admin
RAI * SANREMO 2023: « I RISULTATI DELLE VOTAZIONI, IN AL ...
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: « AFFLUENZA URNE IN FORTE CALO, ALLE 23.00 DI IERI 26,28% NEL LAZIO (ERA 66,55% NELLE PRECEDENTI CONSULTAZIONI) / LOMBARDIA 31,78% (2018 AL 73,11%) »
by
admin
I commenti sono chiusi.