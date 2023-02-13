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LANCIO D'AGENZIA

PAT – ISPAT * CONTO CONSOLIDATO (2021) – ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE – CONTRIBUTIVE – PEREQUATIVE: « REGIONE E CONSIGLIO REGIONALE 59.112.000 EURO / PROVINCIA E CONSIGLIO PROVINCIALE 4.320.807.000 »

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