NICOLETTA MALFER * VARONE – RIVA DEL GARDA (TN): « VIABILITÀ MODIFICATA, IGNORATA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA PETIZIONE CON 2.000 FIRME »

10.10 - sabato 20 agosto 2022

Da un paio di anni abito a Varone, frazione di Riva del Garda. Ho scelto questo posto per la bella posizione, per i prezzi degli affitti inferiori ai centri città di Riva e Arco (dove lavoro) e per la possibilità di raggiungere il lavoro con i mezzi pubblici.

Ma a giugno la SORPRESA. La corsa del bus che ogni sera mi consentiva di rientrare a casa è stata soppressa per una variazione (quanto mai discutibile) della viabilità del centro di Varone. Al malumore mio e di altre persone che utilizzavano il mezzo pubblico (per il quale ho pagato un abbonamento annuale!) si aggiunge il disagio che ho personalmente raccolto dai numerosi turisti che si recano alle Cascate.

La viabilità modificata (per gli amministratori rivani è sperimentale…ma ne dubito) ha procurato disagio anche a chi munito di mezzo proprio deve fare il giro dell’oca per fare poche centinaia di metri). Si è provveduto a presentare all’amministrazione comunale una petizione con 2000 firme che è stata totalmente IGNORATA.

Loro, gli amministratori, giustificano la variazione con la sicurezza (che poteva essere risolta con meno disagi!), ma pure i mezzi di soccorso “soffrono” questa situazione in caso di interventi urgenti, e poi facendo gravare sui varonesi impegni economici non di poco conto e isolando su fatto i censiti e le attività commerciali presenti.

*

Nicoletta Malfer

Varone – Riva del Garda (Trento)