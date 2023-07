GIORGIA MELONI * ROMA – CONFERENZA MIGRANTI: « AVVIARE UN PERCORSO CONDIVISO, PER SCONFIGGERE L’ATTIVITÀ CRIMINALE DEI TRAFFICANTI »

17.49 - domenica 23 luglio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Giorgia Meloni, inviato alla redazione di Opinione –

Avviare un percorso condiviso in grado di attuare misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e l’Africa, per affrontare le cause profonde dei flussi irregolari e per sconfiggere l’attività criminale dei trafficanti di esseri umani.

Animati da questo spirito, siamo onorati di ospitare oggi a Roma la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazione.