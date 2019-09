DIRETTIVO DI “FUTURA” * NUOVO ESECUTIVO: « CHE SIA UNA SVOLTA VERA, IL NOSTRO GIUDIZIO SULLA NASCITA DEL GOVERNO CONTE 2 è POSITIVO »

Futura – Partecipazione e Solidarietà vuole per prima cosa esprimere gratitudine al presidente della Repubblica Mattarella per aver gestito in maniera impeccabile, saggia e lungimirante questa delicatissima fase politica, avendo come bussola soltanto la Costituzione. Grazie Presidente! Il nostro giudizio sulla nascita del governo Conte 2 è positivo.

Non è tanto un Conte bis perché del vecchio governo sono rimasti solo pochi ministri e ministre e perché si è inaugurata una nuova fase politica. Il presidente del Consiglio ha compiuto una evoluzione che, a nostro avviso, va nella direzione giusta. A cominciare dalla chiara posizione europeista. Il varo di questo governo segna una sconfitta per la visione sovranista che, ancora una volta, si è dimostrata totalmente inadeguata per guidare un grande Paese come l’Italia.

Bisognerà ricostruire fiducia dopo aver sopportato un Salvini di cielo, di terra e infine di mare, presente ovunque, tranne nel suo ufficio al Viminale (ma lui non si siede sulle poltrone ma sulle sedie a sdraio). Con il suo carico di odio ha avvelenato i pozzi. Servirà molto lavoro per bonificarli.

Servirà un esecutivo sobrio, attento alle esigenze di tutte le persone che vivono e lavorano in Italia, garantendo per davvero pari opportunità. Un governo attento all’ambiente, anzi che fa dell’economia verde (quella vera) il volano migliore per una crescita che non riguardi esclusivamente il PIL.

Auspichiamo che sul lavoro, sui diritti, sull’ambiente, sui migranti ci sia un’innovazione chiara e forte: si poteva fare qualcosa di più sul numero di donne presenti nella compagine. Vigileremo con occhio attento sapendo quanto la politica oggi sia difficile ma proprio per questo bisognosa di coraggio e capacità di futuro.

PS: Che l’aria sia cambiata non lo testimonia soltanto la brezza di settembre, ma il fatto che anche Silvano Grisenti si sia accorto che la Lega di Fugatti non sia per nulla moderata ma salvinista “dura e pura”. Speriamo che anche Fugatti, privato del suo capitano al governo, sia meno razzista e arrogante di quanto dimostrato in questi mesi.

Il direttivo di FUTURA – Partecipazione e Solidarietà