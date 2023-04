GEROSA (FDI) * AMMINISTRATIVE TRENTINO 2023: « BENE IL CONFRONTO DELL’ON. CESA (UDC) CON IL NOSTRO PARTITO, A BREVE INCONTRERÒ IL SEGRETARIO REGIONALE DAL RÌ »

17.35 - venerdì 14 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UDC ON. CESA: BENE LA VOGLIA DI CONFRONTARSI CON FRATELLI D’ITALIA. A BREVE INCONTRERÒ PERSONALMENTE IL SEGRETARIO REGIONALE DAL RI’.

Fratelli d’Italia sta affrontando il percorso verso le elezioni di ottobre in modo costruttivo e responsabile, dichiarando in ogni occasione l’importanza della coalizione e continuando a mettere al centro del confronto i temi e gli obiettivi da porsi, senza arroganza ma con molta concretezza. Stiamo lavorando con costanza e determinazione sul territorio confrontandoci quotidianamente con le realtà che qui vivono, lavorano e operano, in quanto devono essere loro, a mio avviso e come sempre ho dichiarato, i protagonisti della politica trentina.

Fa piacere leggere le dichiarazioni dell’On. Cesa, segretario nazionale dell’UDC, che a seguito delle interlocuzioni con gli onorevoli Donzelli e Urzì ha riconosciuto l’importanza dell’ascolto delle ragioni, definite vere e molto serie, di un partito, che mi onoro oggi di rappresentare nella veste di candidata alla presidenza della provincia, che è cresciuto molto in questi anni, anche in Trentino, realtà questa innegabile e che non può essere trascurata.

Ho sentito oggi il segretario regionale Roberto Dal Rì per un primo confronto, e con lui mi incontrerò personalmente a breve per entrare nel merito di temi e progetti, e soprattutto per confrontarci sulla visione che abbiamo del Trentino del presente e del futuro. In questa direzione reputo quindi molto positiva l’apertura al dialogo dell’UDC con Fratelli d’Italia.

Da qui bisogna partire, non dal conflitto tra partiti o dalla salvaguardia delle proprie posizioni, ma da azioni concrete perché questo soltanto interessa ai trentini. Il mio scopo principale è lavorare mettendo a disposizione del Trentino le mie competenze ed esperienze con spirito di servizio: questo è ciò che tre mesi fa mi ha chiesto di fare Fratelli d’Italia, e riconfermato ieri in un incontro di vertice tenutosi nella capitale, e questo è ciò che continuerò a fare.

*

Francesca Gerosa

Candidata alla presidenza della Provincia Autonoma di Trento

Per Fratelli d’Italia