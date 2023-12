GAYLIB * DISCORSO FINE ANNO MATTARELLA: “ IL SUO ACCENTO SUI DIRITTI È UNA SVEGLIA PER IL PAESE E UN RICHIAMO AL GOVERNO, GRAZIE PRESIDENTE “

22.45 - domenica 31 dicembre 2023

“L’accento posto dal Capo dello Stato sul tema dei diritti declinati in tutte le direzioni possibili è una sveglia per il Paese e, ancora di più per chi lo governa. Impossibile voltarsi dall’altra perte di fronte al progresso sociale e civile cui anche la comunità lgbt+ italiana è parte integrante. Grazie, presidente Mattarella. Buon anno di uguaglianza, solidarietà e libertà per tutte e tutti gli italiani”. Con queste parole Luca Maggioni, presidente di GayLib commenta il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.