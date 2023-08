” FUTURI COMUNI ” * “DIRITTO ALL’ASILO NIDO PER OGNI BAMBINA E BAMBINO”: SCALFI, « AL VIA IL “PORTA A PORTA”, PER L’ACCESSO UNIVERSALE E GRATUITO »

11.31 - mercoledì 2 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Parte il porta a porta di Futuri Comuni per la petizione “Diritto all’asilo nido per ogni bambina e bambino”. Ieri 1° agosto l’associazione Futuri Comuni ha lanciato la campagna porta a porta “Diritto all’asilo nido per ogni bambina e bambino”.

L’obiettivo di questa petizione è, come spiegato da Laura Scalfi, promuovere l’accesso universale e gratuito all’asilo nido di alta qualità, garantendo alle famiglie il supporto necessario per il benessere dei più piccoli e per facilitare il loro ingresso nel mondo dell’istruzione. Chiunque vorrà iscrivere il proprio figlio o alla propria figlia all’asilo nido potrà farlo: basta liste d’attesa e costi esorbitanti per chi non può permetterselo.

L’importanza dell’asilo nido come pilastro per lo sviluppo armonioso dei bambini è ormai universalmente riconosciuta. È un periodo cruciale per la formazione delle capacità sociali, cognitive e emotive fondamentali per la crescita dei nostri giovani cittadini. Riconoscendo l’importanza di questo momento nella vita di un bambino, chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine di impegnarsi a garantire questo diritto fondamentale.

La nostra petizione, continua Laura Scalfi, si rivolge a tutti coloro che credono nell’uguaglianza di opportunità per i bambini, indipendentemente dalla loro origine socio-economica e dal territorio in cui vivono. In Trentino quanto più ci si allontana da Trento e Rovereto tanto più diminuiscono e si allungano le liste d’attesa.

In molte altre regioni, la politica (di destra e di sinistra) ha messo in cima alle priorità della propria azione amministrativa la garanzia di un posto al nido per chiunque lo desideri. Spiace constatare che anche su questo l’attuale maggioranza non ha saputo o voluto trovare soluzioni. Riteniamo la Provincia debba e possa sfruttare al meglio le potenzialità della propria Autonomia.

La nostra petizione è aperta a tutti coloro che condividono la nostra visione di una comunità forte, in cui il benessere dei più piccoli è una priorità assoluta. Unisciti a noi nel diffondere questo messaggio e nel chiedere alla prossima amministrazione provinciale di agire con determinazione per il diritto all’asilo nido per ogni bambina e bambino.

Puoi firmare anche su change.org o tramite i canal social di Futuri Comuni. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per i nostri bambini e per la società nel suo complesso.

*

Per Futuri Comuni

Laura Scalfi