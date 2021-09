PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FINANZIAMENTI: « STANZIATI ULTERIORI 800 MILA EURO, PER SOSTENERE NEL 2021 LO SPORT GIOVANILE E L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO »

Sostegno dello sport e dell’associazionismo sportivo, stanziati ulteriori 800 mila euro. Nuove risorse, per un importo complessivo pari a 801.108 euro, provenienti in parte dal recente assestamento di bilancio, sono state rese disponibili oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente, per sostenere nel 2021 lo sport e l’associazionismo sportivo.

La parte più consistente dei finanziamenti andrà alla promozione dello sport giovanile e al sostegno dei talenti sportivi. Sono previsti interventi anche per sostenere manifestazioni sportive, in favore della disabilità e delle attività dilettantistiche e per le attività di Arge Alp.