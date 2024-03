FRONTEX * IRREGULAR BORDER CROSSINGS: « NEARLY ALL MAJOR MIGRATION ROUTES SAW A MONTHLY DROP RANGING FROM -71% IN THE CENTRAL MEDITERRANEAN TO -30% IN THE WESTERN BALKANS »

11.07 - domenica 3 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Irregular border crossings fall in January despite spike on Western African route

The number of irregular border crossings into the European Union fell to nearly 14 000 in January, down about one-third from December and was roughly in line with the total from the same month of last year. Nearly all major migration routes saw a monthly drop ranging from -71% in the Central Mediterranean to -30% in the Western Balkans.

Bucking the downward trend was the Western African migratory route, where the number of arrivals reached over 6 600 in the usually quiet January period, nearly 50% more than in December and 10 times the figure reported a year ago. The region accounted for nearly half of all detection of irregular border crossings in January.

Last year, the Western African route experienced the biggest percentage rise in irregular crossings.

In recent months criminal groups involved in people smuggling in Mauritania were quick to seize opportunities presented by the increased demand from sub-Saharan migrants transiting their country seeking to enter the European Union via the Canary Islands. In recent months, people smugglers have been cramming an increasing number of migrants onto small wooden fishing boats know as Cayucos , putting the lives of the people on board in even larger danger.

Frontex remains committed to safeguarding the EU’s borders, with nearly 2370 officers and staff engaged in various operations. Currently, 170 Frontex officers and staff are supporting Spain on the Canary Islands and the Western Mediterranean region.

///

NOTA REDAZIONE “OPINIONE” – TRADUZIONE DA “GOOGLE TRANSLATION” (è possibile che il testo in lingua straniera non sia tradotto in maniera ottimale, si raccomanda di verificare l’esatto contenuto-traduzione) –

A gennaio diminuiscono gli attraversamenti irregolari delle frontiere, nonostante il picco sulla rotta dell’Africa occidentale

Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere nell’Unione europea è sceso a quasi 14.000 a gennaio, in calo di circa un terzo rispetto a dicembre ed è stato più o meno in linea con il totale dello stesso mese dell’anno scorso. Quasi tutte le principali rotte migratorie hanno registrato un calo mensile che va dal -71% nel Mediterraneo centrale al -30% nei Balcani occidentali.

In controtendenza rispetto alla tendenza al ribasso è stata la rotta migratoria dell’Africa occidentale, dove il numero di arrivi ha superato i 6.600 nel periodo solitamente tranquillo di gennaio, quasi il 50% in più rispetto a dicembre e 10 volte la cifra riportata un anno fa. La regione ha rappresentato quasi la metà dei casi di attraversamenti irregolari delle frontiere rilevati nel mese di gennaio.

L’anno scorso, la rotta dell’Africa occidentale ha registrato il maggiore aumento percentuale di attraversamenti irregolari.

Negli ultimi mesi i gruppi criminali coinvolti nel traffico di esseri umani in Mauritania hanno colto rapidamente le opportunità offerte dall’aumento della domanda da parte dei migranti sub-sahariani in transito nel loro paese cercando di entrare nell’Unione europea attraverso le Isole Canarie. Negli ultimi mesi, i trafficanti di esseri umani hanno stipato un numero crescente di migranti su piccole barche da pesca in legno conosciute come Cayucos, mettendo in pericolo ancora maggiore la vita delle persone a bordo.

Frontex resta impegnata a salvaguardare i confini dell’UE, con quasi 2.370 funzionari e personale impegnati in varie operazioni. Attualmente, 170 funzionari e personale di Frontex sostengono la Spagna nelle Isole Canarie e nella regione del Mediterraneo occidentale.