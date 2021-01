ON. MELONI (FDI) * GOVERNO: « QUESTO PARLAMENTO NON PUÒ DARE ALL’ITALIA MAGGIORANZA COMPATTA, PER FDI VIA MAESTRA SONO ELEZIONI »

«M5S, Pd e Iv sono talmente spaventati dal rischio di perdere la poltrona che non smettono di raccontare bugie e accampare scuse di ogni tipo pur di non andare ad elezioni. Oggi Di Maio dice che se dovesse iniziare la campagna elettorale l’Italia perderebbe il Recovery e non potrebbe fare i ricorsi contro le case farmaceutiche per i vaccini. Gli fa eco la Bellanova, secondo la quale andare al voto vorrebbe dire rinunciare ai soldi europei e “saltare tutti gli appuntamenti in Europa”.

Sono menzogne colossali: in tutte le altre Nazioni europee le elezioni si svolgono regolarmente e nessuno pensa di sospendere la democrazia. Basti pensare che oggi si sta votando in Portogallo e che a marzo andranno al voto anche l’Olanda e la Bulgaria. Basta con le bugie della sinistra e dei grillini: questo Parlamento non può dare all’Italia una maggioranza compatta per risolvere i problemi degli italiani e fare le scelte coraggiose di cui c’è bisogno. Per Fratelli d’Italia la via maestra sono le elezioni».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.