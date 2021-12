FORZA ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE * ATTIVITÀ DI PARTITO: LEONARDI, « IN CRESCITA I TESSERAMENTI, RINNOVATI I REFERENTI TERRITORIALI E DIPARTIMENTO »

15:31 - 15/12/2021

Nonostante i tempi difficili di questi ultimi due anni, dentro una crisi che ancora non accenna a demordere, Forza Italia cresce in Regione grazie al lavoro del nuovo coordinamento regionale che sta facendo una diffusa campagna di tesseramento sull’intero territorio e sta nel contempo provvedendo al rinnovo dei referenti territoriali e di dipartimento, scegliendo figure di indiscusso valore.

E’ stato presentato alla stampa dal coordinatore regionale Giorgio Leonardi il nuovo segretario organizzativo del Partito a livello provinciale. Si tratta del trentanovenne Antonio De Leo, di origine salentine ma residente a Trento da oltre vent’anni, dove vive con la moglie e i tre figli. Alpino dell’Arma del Genio è da anni impegnato attivamente sia nel mondo dell’associazionismo che della politica.

La sua passione per la politica parte da ragazzo quando fu eletto consigliere comunale in un paese di Lecce. Da sempre liberale, con matrice popolare ma non populista, come dimostra il suo percorso, dapprima vicino all’area del Partito popolare europeo e poi del “fu” Popolo delle Libertà.

Più recentemente, nel 2020, si è candidato alle amministrative comunali di Trento nelle fila del centro destra e oggi è approdato entusiasticamente nella famiglia di Forza Italia, di cui condivide i valori e per cui vuole spendersi attivamente in prima persona.

Saranno, pertanto, organizzati e condotti dallo stesso nei prossimi mesi tavoli di lavoro a tema e incontri con la cittadinanza volti a raccogliere le istanze da tradurre poi concretamente a livello istituzionale.

In Forza Italia, come ribadito dal coordinatore regionale Leonardi e dalla vice coordinatrice Maffioletti, c’è voglia di fare e di tornare a essere protagonisti incisivi sulla scena politica non solo nazionale ma anche locale, dove il patto di coalizione di maggioranza è forte e viene onorato attraverso una fattiva contribuzione al buon governo con le idee, priorità e sensibilità che contraddistinguono i forzisti.

*

Giorgio Leonardi

Consigliere provinciale Trento – Forza Italia