FIN – FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO / TRENTO * NOMINE: « CAMBIO AI VERTICI, CRISTIAN SALA ELETTO NUOVO PRESIDENTE »

Cambio ai vertici degli sport acquatici della Provincia di Trento con l’elezione all’unanimità del presidente Cristian Sala, 49 anni roveretano professionalmente impegnato come coordinatore dei progetti del CONI che si svolgono sul territorio trentino. Nella sua carriera sportiva è stato atleta nelle discipline di nuoto, pallanuoto e nuoto per salvamento oltre che assistente bagnanti. Vicepresidente uscente del Comitato ha seguito, come responsabile organizzativo, il Trofeo delle Regioni esordienti A di nuoto a Rovereto dal 2011 al 2016. Sala è stato impegnato per 15 anni anche in politica ricoprendo i ruoli di assessore allo sport e vice sindaco nella Città della Quercia.

La 31esima assemblea ordinaria del Comitato provinciale Trento della Federazione Italiana Nuoto si è svolta lo scorso sabato 24 ottobre alla presenza di 7, delle 11 società affiliate aventi diritto al voto, con i propri delegati in rappresentanza di dirigenti, atleti e tecnici e oltre all’elezione del presidente ha provveduto alla nomina: dei componenti del consiglio rinnovati all’80% rispetto al quadriennio precedente e del collegio dei revisori dei conti.

Organigramma consiglio provinciale Federazione Italiana Nuoto 2021-2024:

– Cristian Sala presidente

– Rosario Casillo consigliere in rappresentanza delle società

– Ylenia Danieli consigliere in rappresentanza delle società

– Claudio Massei consigliere in rappresentanza delle società

– Nicolò Rigatti consigliere in rappresentanza delle società

– Anna Sapiga consigliere in rappresentanza delle società

– Monica Venditti consigliere in rappresentanza delle società

– Daniele Dissegna consigliere in rappresentanza degli atleti

– Francesca Stoppa consigliere in rappresentanza delle atlete

– Francesco Scannicchio consigliere in rappresentanza dei tecnici

Alla convocazione del primo consiglio si procederà alla nomina del vice presidente e del segretario.

Collegio provinciale revisori dei conti Federazione Italiana Nuoto 2021-2024:

– Cristiano Zanella presidente

– Sonia Deflorian componente effettivo

Il terzo componente effettivo sarà nominato dal consiglio federale nazionale.

Il neo Presidente Cristian Sala ha ringraziato Mario Pontalti, al vertice del Comitato per 24 anni, per l’impegno e la passione profusi.

Ha ringraziato le società, i tecnici e gli atleti per la fiducia, dichiarando: “Ci muoveremo immediatamente per affrontare la situazione critica che sta vivendo il nostro movimento”.