APPLE ITALIA * NUOVO IPAD MINI: « PRESTAZIONI RIVOLUZIONARIE, DESIGN ALL-SCREEN / CHIP A15 BIONIC / INQUADRATURA AUTOMATICA / 5G / DISPLAY LIQUID RETINA DA 8,3″ »

Apple svela il nuovo iPad mini con prestazioni rivoluzionarie e un nuovo bellissimo design.

iPad mini ha un design all-screen, il chip A15 Bionic, Inquadratura automatica, 5G e tanto altro.

Apple ha presentato il nuovo e potente iPad mini con un display Liquid Retina da 8,3″ e quattro splendide finiture. Con l’innovativo chip A15 Bionic, il nuovo iPad mini raggiunge prestazioni fino all’80% più veloci rispetto alla generazione precedente, diventando così il dispositivo iPad mini più versatile di sempre. La nuova porta USB-C offre una connettività più veloce, mentre i modelli Cellular con 5G garantiscono una maggiore flessibilità e una mobilità superiore.

Grazie alle nuove fotocamere avanzate, ad Inquadratura automatica e al supporto per Apple Pencil (2a generazione), gli utenti hanno ancora più modi per catturare foto e video, comunicare con la famiglia e prendere nota delle loro idee creative. Il nuovo iPad mini può essere ordinato da oggi e sarà disponibile negli store a partire da venerdì 24 settembre.

“Con il suo design ultra-portatile e una vasta gamma di utilizzi, dalle attività di tutti i giorni alle applicazioni aziendali e creative, nessun altro dispositivo è come iPad mini,” ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Grazie a un nuovo display Liquid Retina all-screen, un notevole incremento delle prestazioni, nuove fotocamere frontali e posteriori evolute, Inquadratura automatica, USB-C, 5G e il supporto per Apple Pencil, il nuovo iPad mini rappresenta un enorme passo avanti in un dispositivo incredibilmente portatile.”

Nuovo design all-screen in quattro splendide finiture

Il nuovo iPad mini offre un’esperienza straordinaria ed è disponibile in una nuova gamma di colori: rosa, galassia, viola e grigio siderale. iPad mini ha un display Liquid Retina da ben 8,3″ con bordi sottili per preservare il suo look compatto. Integra tecnologie all’avanguardia come 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3, rivestimento antiriflesso, True Tone e laminazione completa, per immagini e video nitidi e vibranti che prendono vita sulla superficie del vetro. E i nuovi altoparlanti stereo in orizzontale, insieme al nuovo display, creano un’esperienza di livello cinematografico.

Per ottenere questo design all-screen il Touch ID è stato integrato nel pulsante superiore di iPad mini. Il Touch ID offre la semplicità e l’autenticazione sicura di sempre, per sbloccare iPad mini, accedere alle app o usare Apple Pay. iPad mini supporta ora Apple Pencil (2a generazione), che si collega magneticamente al dispositivo per l’abbinamento e per la ricarica in wireless.

Il chip A15 Bionic regala al nuovo iPad mini prestazioni strepitose

iPad mini può contare ora su un netto incremento delle prestazioni grazie al nuovo chip A15 Bionic. Con il suo design incredibilmente efficiente, ora ha una batteria che dura tutto il giorno.1 La CPU 6-core offre un aumento delle prestazioni del 40% e la GPU 5-core incrementa le prestazioni grafiche dell’80% rispetto alla generazione precedente di iPad mini. Il chip A15 Bionic di iPad mini può gestire persino le attività più complesse, dai giochi a elevato sfruttamento della grafica, fino alle app professionali utilizzate da designer, piloti, medici e non solo. Con le sue prestazioni e un design compatto, iPad mini è uno strumento potente e portatile.

Le evolute funzioni di apprendimento automatico sono rese possibili da un Neural Engine 16-core e da nuovi acceleratori di machine learning nella CPU. iPad mini è ora in grado di svolgere attività di ML due volte più velocemente del modello precedente. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine consente alle app di offrire esperienze di livello superiore, come il riconoscimento delle immagini e l’apprendimento del linguaggio naturale. Con iPadOS 15, la nuove funzioni di ML includono Testo live, che usa l’intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di svolgere l’azione necessaria; traduce persino il testo nelle foto in sette lingue.2

Inquadratura automatica e nuove fotocamere evolute per iPad mini

L’esperienza offerta da Inquadratura automatica su iPad Pro è ora disponibile anche su iPad mini, per videochiamate ancora più coinvolgenti. La fotocamera ultra-grandangolare frontale è stata aggiornata con un sensore da 12MP e un angolo di campo più ampio per integrare Inquadratura automatica, che sposta automaticamente la fotocamera per tenere sempre inquadrato l’utente anche quando si muove. Quando altri utenti partecipano alla chiamata, la fotocamera li rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerli nella conversazione.

La fotocamera posteriore ha un sensore da 12MP con Focus Pixels e un diaframma con apertura maggiore per catturare immagini più nitide e vivide. La fotocamera posteriore è dotata inoltre di flash True Tone, perfetto per scattare foto anche quando c’è poca luce. Grazie a un nuovo processore ISP integrato nel chip A15 Bionic, gli utenti potranno ammirare bellissime foto ultra-realistiche con Smart HDR, che migliora la qualità delle immagini recuperando i dettagli nelle zone in ombra e nei punti luce.

5G e USB-C per una connettività più veloce

Il 5G approda anche su iPad mini per consentire ai clienti di fare ancora di più, più velocemente, grazie alla connettività wireless. Con il 5G, iPad mini raggiunge velocità di picco fino a 3,5Gbps in condizioni ideali.3 Gli utenti ora possono restare connessi ed essere ancora più produttivi ovunque si trovino, dalle attività di tutti i giorni ai giochi, fino all’assistenza tecnica sul campo. Grazie inoltre al supporto per Gigabit LTE e eSIM, iPad mini offre la massima versatilità quando si tratta di connessioni. Non solo: anche il Wi-Fi 6 assicura connessioni Wi-Fi ancora più veloci.

iPad mini ha ora una porta USB-C per trasferimenti dati con velocità fino a 5Gbps, 10 volte superiori rispetto alla generazione precedente, e si connette a un vasto ecosistema di accessori USB-C, come fotocamere, dispositivi di archiviazione esterni e monitor fino a 4K. Grazie alla tecnologia USB-C, utenti e professionisti della creatività possono contare su workflow con input e output ad ampiezza di banda elevata. L’ideale per un fotografo che collega le macchine fotografiche durante uno shooting, così come per un dottore che sta facendo un’ecografia in remoto.

Un’esperienza iPad ancora più intuitiva con iPadOS 15

iPadOS 15 introduce nuove funzioni progettate per sfruttare al meglio le straordinarie capacità di iPad mini rendendolo ancora più versatile e aiutando l’utente ad essere ancora più produttivo:

Il nuovo layout dei widget per la schermata Home e la Libreria app consentono di personalizzare iPad mini e di organizzare le app in modo semplice.

Note si estende a livello di sistema con Nota rapida, e offre nuove modalità di collaborazione e organizzazione sia scrivendo sulla tastiera che con Apple Pencil.

L’app Traduci su iPad offre nuove funzioni che rendono le conversazioni ancora più semplici e naturali, come la funzione di traduzione automatica e la vista faccia a faccia.

L’esperienza di multitasking è ancora più intuitiva, rendendo funzioni come Split View e Slide Over più facili da scoprire, più semplici da usare e più potenti.

Testo live usa l’intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di svolgere l’azione necessaria. Per esempio, la foto dell’ingresso di un negozio potrebbe includere un numero di telefono e l’opzione per avviare la chiamata.

Con Full immersion gli utenti possono filtrare automaticamente le notifiche in base all’attività che stanno svolgendo: lavorare, leggere, fare esercizio, giocare o dormire.

Le chiamate FaceTime sono ora più naturali grazie all’audio spaziale e a una nuova modalità Ritratto. E ora, con FaceTime di gruppo è possibile visualizzare i partecipanti in riquadri di dimensioni identiche in una nuova vista griglia.

Accessori

Apple Pencil (2a generazione) trasforma iPad mini in un diario o in un album da disegno digitale e portatile. Con la ricarica e l’abbinamento wireless, oltre al supporto per il doppio tap, Apple Pencil assicura una precisione assoluta e una latenza bassa ai vertici della categoria: scrivere sarà semplice e naturale proprio come con carta e penna.

La nuova custodia Smart Folio progettata per iPad mini è sottile e leggera; basta aprirla o chiuderla per riattivare o mettere in standby il dispositivo. La custodia Smart Folio è ora disponibile in bellissimi colori coordinati con il nuovo iPad mini: nero, bianco, dark cherry, English lavender ed electric orange.

iPad e l’ambiente

iPad mini ha un guscio realizzato al 100% in alluminio riciclato, segnando un nuovo traguardo nel nostro impegno per l’ambiente: ora ogni singolo modello della famiglia iPad ha un guscio realizzato al 100% in alluminio riciclato. iPad mini utilizza inoltre il 100% di stagno riciclato per le saldature della scheda logica e il 100% di terre rare riciclate nei magneti del guscio e negli altoparlanti.

Oggi Apple è carbon neutral in tutte le sue strutture aziendali, e punta ad avere un impatto netto sul clima pari a zero entro il 2030, anche per quanto riguarda la catena di fornitura della produzione e il ciclo di vita dei suoi prodotti. Questo significa che ogni dispositivo Apple venduto sarà a impatto zero: dalla raccolta delle materie prime, la fabbricazione dei componenti, l’assemblaggio, il trasporto, l’utilizzo da parte dei clienti e la ricarica, fino al riciclo e il recupero dei materiali, sarà 100 percento carbon neutral.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad mini può essere ordinato da oggi su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store in 28 Paesi e territori, tra cui l’Italia; sarà disponibile a partire da venerdì 24 settembre.

I modelli Wi-Fi di iPad mini hanno un prezzo a partire da €559 (IVA incl.) e i modelli Wi-Fi + Cellular hanno un prezzo a partire da €729 (IVA incl.). Il nuovo iPad mini, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in rosa, galassia, viola e grigio siderale.

iPadOS 15, il potente sistema operativo progettato in esclusiva per iPad, è disponibile a partire da lunedì 20 settembre ed è incluso di serie sul nuovo iPad mini. iPadOS 15 sarà disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad mini 4 e modelli successivi, iPad Air 2 e modelli successivi, iPad (5a generazione e successive) e iPad Pro (tutti i modelli).

Apple Pencil (2a generazione) è compatibile con iPad mini ed è in vendita separatamente a €135 (IVA incl.).

Le nuove custodie Smart Folio per iPad mini sono disponibili a €65 (IVA incl.) in nero, bianco, dark cherry, English lavender ed Electric Orange.

I clienti possono permutare il proprio iPad in cambio di un credito per l’acquisto di uno nuovo.

Su apple.com/it/store o tramite l’app Apple Store è possibile ottenere iPad con un’incisione gratuita formata da un insieme di emoji, testo e numeri.

Apple offre numerosi servizi nei negozi e online per rendere davvero unica l’esperienza di acquisto. Supporto e consulenza personalizzati da parte del team di Apple Specialist, pratiche opzioni per la consegna e il ritiro, incisione gratuita, offerte speciali degli operatori e interessanti opzioni di permuta: Apple permette di trovare sempre la soluzione migliore per acquistare i prodotti negli Apple Store e su apple.com/it/store.

Apple ha rivoluzionato la tecnologia personale con l’introduzione del Macintosh nel 1984. Ancora oggi Apple è all’avanguardia nel mondo per l’innovazione con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. Le cinque piattaforme software di Apple – iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS – forniscono un’esperienza fluida e continua su tutti i dispositivi Apple e offrono alle persone servizi innovativi, tra cui App Store, Apple Music, Apple Pay e iCloud. Gli oltre 100.000 dipendenti Apple si impegnano per realizzare i migliori prodotti sul pianeta, e lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato.

La durata della batteria varia a seconda dell’uso e della configurazione.

Le traduzioni di Testo live sono disponibili in inglese, cinese semplificato, francese, italiano, tedesco, portoghese e spagnolo.

Richiede un piano 5G e copertura 5G. Le velocità possono variare. Rivolgersi all’operatore per maggiori dettagli.