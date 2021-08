FORTE POZZACCHIO E ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAGREO * “ IMMERGITI NELLA STORIA “: « UNO SPETTACOLO PER FAR VIVERE ALLO SPETTATORE IL DRAMMA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SABATO 21 AGOSTO »

Immergiti nella storia! L’Associazione Culturale Zagreo, in collaborazione con Forte Pozzacchio – Werk Valmorbia, propone uno spettacolo per far vivere allo spettatore il dramma della Prima Guerra Mondiale, in un luogo che ha visto il suo passaggio e che è stato abitato dai suoi protagonisti.

“FRAM//menti – Parole e visione della Grande Guerra” è un viaggio storico ed emotivo negli aspetti più importanti della Grande Guerra, partendo dai dibattiti tra interventisti e neutralisti, passando per la distruzione del paesaggio che comporta ogni guerra o per la distruzione dell’integrità morale e fisica dell’uomo e della famiglia: il finale, che non indulge alla speranza, vuole lasciare intendere che la guerra non è mai finita dentro di noi, che c’è sempre il desiderio di andare contro gli uomini, in maniera assurda e cieca, senza uno scopo vero.

*

ORARI

Lo spettacolo si realizza il giorno 21 agosto, in più turni, secondo questi orari:

ore 14.30, 17.30 e 21

*

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per ogni turno massimo 20 persone a gruppo.

Prenotazioni dal pulsante qui sotto

*

BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di € 10,00 a persona comprensivo di accesso al forte e spettacolo

Bambini fino a 14 anni € 8,00 a persona comprensivo di accesso al forte e spettacolo

Bambini fino ai 6 anni € 6,00 a persona comprensivo di accesso al forte e spettacolo

I biglietti vengono pagati in loco.

*

GREEN PASS

Per l’accesso all’evento e al forte è necessario esibire il Green Pass come da disposizioni di legge.

Munirsi di certificato digitale o cartaceo e carta di identità.