FONDAZIONE HIT – TRENTINO SVILUPPO * “INFO DAY EIC“: SPINELLI, « GIORNATA INFORMATIVA SU BANDI “CONSIGLIO EUROPEO INNOVAZIONE”, ROVERETO – 20/6 »

09.33 - venerdì 16 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

In arrivo a Rovereto l’Info Day EIC. Una giornata informativa sui programmi del Consiglio Europeo dell’Innovazione a supporto di progetti imprenditoriali e di ricerca. Si svolgerà martedì 20 giugno l’Info Day EIC, un evento pensato per fornire a ricercatori, spin-off universitari, startup e PMI innovative gli strumenti per partecipare con successo ai bandi del Consiglio Europeo dell’Innovazione (European Innovation Council – EIC). L’iniziativa, organizzata da Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino e Trentino Sviluppo in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, intende approfondire le opportunità messe in campo dall’EIC per finanziare la ricerca e l’innovazione che abbia un potenziale di scalabilità a livello europeo ed internazionale per diventare leader di mercato.

Ospiti speciali il membro del Comitato Direttivo del Consiglio Europeo per l’Innovazione Francesco Profumo e il Program Manager di EIC ed EISMEA – Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle piccole e medie imprese Francesco Matteucci. Previsto anche un intervento dell’Assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli e alcuni contributi utili a fornire suggerimenti pratici per la presentazione dei bandi. L’appuntamento è per martedì 20 giugno dalle 9.00 alle 12.00 in Sala Piave presso la sede di Trentino Sviluppo a Rovereto. Registrazioni disponibili sul sito web di Fondazione HIT.

Il Consiglio europeo dell’Innovazione (European Innovation Council, EIC), con un budget totale a disposizione di oltre 10 miliardi di euro nel periodo 2021-2027, mira ad identificare e sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative e innovazioni rivoluzionarie destinate a diventare leader di mercato a livello europeo e internazionale. Nato nel 2018 su iniziativa della Commissione Europea, nei primi due anni di attività ha sostenuto oltre 430 progetti sulle tecnologie future ed emergenti e coinvolto oltre 2700 partner. I primi progetti hanno generato oltre 600 tecnologie e soluzioni innovative e più di 100 brevetti. Dal 2018 grazie ai programmi EIC 5700 startup e PMI sono state in grado di raccogliere oltre 5 miliardi di euro in investimenti privati e in media hanno più che raddoppiato il numero di dipendenti.

Il sostegno finanziario viene fornito attraverso tre schemi di finanziamento principali: “EIC Pathfinder”, per la ricerca avanzata sulle tecnologie rivoluzionarie; “EIC Transition”, per la trasformazione dei risultati della ricerca in opportunità di innovazione; “EIC Accelerator” per le singole aziende che sviluppano innovazioni rivoluzionarie ad alto rischio e ad alto impatto.

I bandi proposti tengono in considerazione progetti di ricerca a vari stadi di maturità tecnologica: ricerca iniziale, prototipazione, fase raccolta investimenti, scale-up. Il programma dell’evento prevede un’introduzione all’EIC nel contesto delle politiche dell’Unione Europea, un’analisi delle sinergie con politiche territoriali e sessioni più operative sulle opportunità e i programmi di finanziamento. Saranno forniti suggerimenti pratici per la presentazione delle candidature ai bandi e presentate testimonianze di ricercatori, spin-off universitari, startup e PMI del Trentino-Alto Adige già assegnatari dei bandi EIC.