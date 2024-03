FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI /TN-AA * VACANZE PASQUA – ASSESSORATO ISTRUZIONE PAT: « CIRCOLARE 26/3 “NO COMPITI A CASA“, GLI INTERVENTI VANNO PROGRAMMATI »

20.06 - mercoledì 27 marzo 2024

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” ha appreso da notizie di stampa e dalla circolare della Vicepresidenza “Assessorato all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e le pari opportunità” della Provincia Autonoma di Trento, inviata in data 26 marzo 2024 ai Dirigenti Scolastici, dell’invito rivolto a quest’ultimi e ai docenti di non assegnare i compiti a casa agli alunni per le vacanze di Pasqua.

Premesso che la FLP (sindacato libero, autonomo e indipendente), non intende entrare nel merito della medesima circolare e/o di provvedimenti amministrativi che possono dar luogo a dibattiti e/o prese di posizione a favore o contro le iniziative di questo o quell’ assessorato, è utile segnalare e contestare invece, la tempistica della circolare che è datata e protocollata 26 marzo 2024, cioè lo stesso giorno in cui qualche istituto scolastico (vedi Istituto Comprensivo Trento 6) effettuava l’ultimo giorno di scuola e a lezioni in corso.

Ciò, naturalmente ha gettato nel panico molti insegnanti che quando hanno ricevuto la circolare, a metà mattina, avevano già assegnato i compiti per le vacanze di Pasqua. Non solo, ricordiamo anche che non tutti i professori hanno lezione nello stesso giorno e quindi, in alcuni casi, i compiti erano già stati assegnati nelle giornate precedenti.

Da qui, ci risulta che in tante classi gli alunni chiedevano agli insegnanti cosa fare con i compiti ed altrettanto, ahinoi, faranno i genitori.

Suscitando incomprensioni e soprattutto smarrimento per il mancato/ritardato coordinamento tra chi dirige le istituzioni e gli operatori dei vari settori.

Pertanto, consigliamo alla politica in generale e in special modo a quegli assessorati che intendono emanare direttive e/o indirizzi programmatici di provvederne con congruo anticipo. Altrimenti, si rischia di contribuire a generare ulteriore confusione in un momento in cui ne faremmo tutti volentieri a meno.

Giuseppe Vetrone

Per la Segreteria Regionale FLP