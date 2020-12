VIGILI FUOCO – STORO (TN) * INTERVENTO: « ATTIMI DI PAURA QUESTA MATTINA A LODRONE PER UN PRINCIPIO D’INCENDIO DI UN UN APPARTAMENTO, A BRUCIARE UN DIVANO NEL SOGGIORNO »

Attimi di paura questa mattina a Lodrone, frazione del Comune di Storo, per un principio d’incendio di un un appartamento situato al primo piano in via Conventino che fortunanente non ha registrato feriti o intossicati.

A bruciare un divano nel soggiorno che per cause ancora da stabilire avrebbe preso fuoco con il fumo nero acre che sprigionandosi ha invaso l’intero appartamento provocando parecchi danni.

L’anziana proprietaria, al momento in un’altra stanza, si sarebbe subito accorta delle fiamme ed avrebbe provato a spegnere senza avere fortuna. Avendo capito la gravità della situazione ha svegliato la figlia e una volta uscite dall’abitazione hanno composto il numero unico delle emergenze 112.

In pochi minuti sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco volontari di Storo che hanno prima provveduto a staccare gas e corrente per poi estinguere le fiamme e bonificare l’appartamento invaso dal fumo.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Storo per i rilievi del caso. Anche il sindaco di Storo, Nicola Zontini, si è portato sul posto per sincerarsi delle condizioni e portare la propria vicinanza.