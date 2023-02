FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUCS UIL / TRENTINO * DISTRIBUZIONE COOPERATIVA: BASSETTI – AVANZO- LARGHER, « SCONCERTO DELLA DECISIONE FEDERCOOP PER LA DISDETTA CONTRATTO »

18.18 - venerdì 24 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Disdetta contratto territoriale Famiglie cooperative. Nota sindacale unitaria. Dichiarazioni dei segretari generali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil del Trentino, Paola Bassetti, Lamberto Avanzo e Walter Largher.

“Abbiamo appreso con sconcerto della decisione della Federazione trentina della Cooperazione di dare formale disdetta del contratto provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa. Fin dai prossimi giorni valuteremo quali azioni anche legali mettere in atto contro questa grave decisione. Anche per questo la settimana prossima si terrà un confronto con le delegate e i delegati del settore a livello provinciale”.