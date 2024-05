FIGEST * FRECCETTE: «BOLZANO LAUREA I CAMPIONI D’ITALIA A SQUADRE, PREMIATI I TEAM DI VERONA – BRESCIA – TRENTO – ASCOLI PICENO – SONDRIO – FROSINONE – CREMONA»

10.48 - mercoledì 29 maggio 2024

Freccette: Bolzano laurea i Campioni d’Italia a squadre Figest. Premiati i team di Verona, Brescia, Trento, Ascoli Piceno, Sondrio, Frosinone e Cremona. La sfida tricolore è stata promossa dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e dall’Asd Fidart Freccette Italia Dart. La Pro Dart Verona, in serie A, davanti al team Master Of Puppets di Trento e ai Silver Lions di Brescia, questi ultimi classificatisi terzi, mentre in serie B i Tira Tardi al Paganella di Trento davanti ai Tirovino di Ascoli Piceno e la Fbf Vi di Sondrio e, infine, in serie C i Galacticos di Frosinone davanti ai Lake’s Sharks di Brescia e al Triplo Secco di Cremona.

Queste le società, con i relativi podi, laureatesi Campioni d’Italia a squadre di freccette 2024 alla Fiera Bolzano nella sfida tricolore organizzata dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e dall’Asd Fidart, Freccette Italia Dart, e disputatasi dal 24 al 26 maggio con il patrocinio della Città di Bolzano Stadt Bozen.

L’evento sportivo ha accolto anche la sfida della serie Mixed dove a primeggiare è stato il team Ancaria Darts di Teramo davanti a quello Badsmile di Perugia che ha conquistato il titolo di vice campione d’Italia battendo i Dangerous di Frosinone.