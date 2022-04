FONDAZIONE SPARKASSE – CARITRO – SPARKASSE – ISA * OPERAZIONE SOCIETARIA: « CARITRO ENTRA IN SPARKASSE CON QUOTA 1,86%, STIFTUNG FONDAZIONE SPARKASSE DI BOLZANO DIVENTA SOCIO ISA AL 4,59%.

16.57 - lunedì 04 aprile 2022

Articolata operazione societaria che coinvolge importanti istituzioni regionali. Fondazione Caritro entra in Sparkasse con una quota dell’1,86%. Contestualmente Stiftung Fondazione Sparkasse di Bolzano diventa socio di ISA con una quota del 4,59%.

“Tramite una operazione di scambio azionario, la Stiftung Fondazione Sparkasse di Bolzano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, hanno voluto dare un forte segnale di cooperazione nell’interesse di un ulteriore sviluppo della regione. Da tempo le due fondazioni agiscono in stretta sintonia al fine di promuovere lo sviluppo dei rispettivi territori a favore della collettività. Con questa operazione di scambio azionario, che vede coinvolte l’ISA (Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.) e la Sparkasse S.p.A., le due Fondazioni di Trento e di Bolzano stanno per dare un forte impulso all’interazione e alla collaborazione tra le istituzioni finanziarie della regione. Soprattutto in questi tempi, segnati da paure per il futuro, nonché da preoccupazioni per il cambiamento climatico, bisogna concentrare e compattare le sinergie regionali nell’interesse di una salvaguardia incentrata a favore delle future generazioni.”

“A seguito dell’autorizzazione MEF, in data odierna Fondazione Caritro acquista n. 1.131.286 azioni di Sparkasse, detenute da Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, e al contempo cede alla stessa n. 3.649.999 azioni di ISA. Fondazione Caritro mantiene il 4,66% del capitale di ISA post operazione. L’operazione vede ancora una volta le due fondazioni regionali vicine nelle scelte finanziarie a sostegno del territorio locale. Tale collaborazione è in essere da diversi anni, già in ambito istituzionale, attraverso la compartecipazione a diverse iniziative, tra cui: Sfideuropee (iniziativa dedicata alle realtà culturali e sociali delle province di Trento e Bolzano per favorire la crescita di competenze utili ad approcciarsi positivamente ai bandi europei, per conoscere concrete possibilità di offerte dalla CE e attivare comunità di dialogo per la partecipazione ai bandi a gestione diretta) e Music 4 the Next Generation (concorso musicale che promuove un approccio di interpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee, con l’obiettivo di colmare una distanza generazionale, tra pubblici e tra mondi musicali diversi)”.

“Questo ampliamento della compagine sociale di Sparkasse va accolta con pieno favore e rappresenta, pertanto, un presupposto rilevante per un ulteriore sviluppo dei principi di territorialità, di vicinanza e cooperazione tra l’Alto Adige ed il Trentino che costituiscono uno degli elementi basilari delle nostre attività. Inoltre, l’entrata di nuovi soggetti istituzionali dimostra l’alto riconoscimento verso la banca e l’apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi anni.”

“ISA esprime soddisfazione per questo nuovo ingresso nel proprio capitale che testimonia e consolida il suo ruolo nel sistema economico e finanziario della Regione Trentino-Alto Adige. Questa operazione è il riconoscimento del modello operativo promosso da ISA ed è in continuità con il recente ingresso nel proprio capitale anche di altre importanti istituzioni extraregionali. L’auspicio è che ciò costituisca un presupposto per lo sviluppo di ulteriori collaborazioni che possano favorire l’incontro e la connessione tra competenze imprenditoriali, capitali privati e di istituzioni finanziarie, capaci di generare occasioni di crescita e di sviluppo sostenibile dell’economia del Trentino-Alto Adige.”

***

Stiftung Fondazione Sparkasse di Bolzano

La Fondazione Sparkasse è stata costituita nel 1992. La stessa è un ente con personalità giuridica privata, con una propria autonomia statutaria e gestionale che persegue scopi di utilità sociale e culturale. Post operazione, la Fondazione quale socio di riferimento, continuerà a detenere circa il 63,6% delle azioni della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. che fu fondata nel 1854 e che ad oggi è una delle più forti banche regionali a livello nazionale.

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Caritro) è una fondazione di origine bancaria, ente non profit di diritto privato e autonomo che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con l’obiettivo di creare valore sul territorio della Provincia di Trento. Considera determinanti il capitale umano, il tessuto sociale e il patrimonio di sapere degli individui e delle istituzioni. Lo scopo della Fondazione è quello di intervenire a favore della comunità e di collaborare con le istituzioni, configurandosi come una risorsa grazie al rilevante patrimonio economico e di professionalità di cui dispone e che mette a disposizione nei seguenti ambiti: educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; arte, attività e beni culturali; ricerca scientifica e tecnologica.

Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano (www.sparkasse.it) è una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto il Nord Est e all’estero a Monaco di Baviera. Banca tradizionale ed innovativa, offre servizi finanziari a privati e aziende attraverso una rete di oltre 100 filiali in cui operano oltre 1.200 collaboratori. Nata nel 1854, dal 1992 è una società per azioni e conta ca. 24.000 soci.

ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.

L’Istituto Atesino di Sviluppo è una holding di partecipazioni che opera da più di 90 anni in Trentino- Alto Adige e nelle zone limitrofe e che conta oltre 50 partecipazioni in diversi settori con un patrimonio netto consolidato di circa 160 milioni di euro. L’obiettivo di ISA è quello di investire in iniziative finalizzate a creare opportunità di crescita e sviluppo del territorio.