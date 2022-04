APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * STAGIONE INVERNALE 2022: « CON LA NEVE DI PRIMAVERA SI SCIA FINO AL 25 APRILE, AL GROSTÈ IL MANTO NEVOSO HA RAGGIUNTO 105 CM »

16.52 - lunedì 04 aprile 2022

Madonna di Campiglio: con la neve di primavera si scia fino al 25 aprile. A Madonna di Campiglio, sulle piste della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, la stagione invernale continua, come da programma, fino al 25 aprile. E, grazie alle nevicate degli ultimi giorni, si scia in un incantevole paesaggio imbiancato. La neve fresca ha raggiunto i 70 cm. Al Grostè il manto nevoso è di 105 cm mentre in paese sono presenti 35 cm. Ottime condizioni, già apprezzate da numerosi sciatori nel weekend appena concluso, per un finale “con i fiocchi” accompagnato dagli eventi di fine stagione.

Cosa c’è in calendario? Sabato 9 aprile, prima edizione di “One More Week”, sfidante gara di duathlon che abbina l’e-bike allo scialpinismo. Dislivello totale da percorrere: 1.300 m. Si parte da Pinzolo in e-bike e si arriva in zona Belvedere a Madonna di Campiglio dove è previsto il cambio con gli sci d’alpinismo e l’inizio della tappa di ski-alp fino a rifugio Boch, salendo la malga Fevri e dal Monte Spinale. Poi, dal 15 al 17 aprile, all’Ursus Snowpark di Madonna di Campiglio, andrà in scena la finale internazionale della nuova edizione di “Red Bull Hammers with Homies”, che vedrà fronteggiarsi 16 team da 3 snowboarder provenienti da tutta Europa in un avvincente format a eliminazione diretta. Per il sabato sera è in programma, nella zona di partenza della cabinovia Grostè, anche un Rail Contest contornato da dj set di Salmo. Sabato 16 aprile, ultimo appuntamento con “Snowmoon”, la suggestiva camminata tra boschi e radure, durante la notte di luna piena, con meta Malga Darè.

Già pronto il programma di apertura degli impianti di risalita per l’estate. Dopo una breve pausa di poco più di un mese, si tornerà a viaggiare sul filo d’acciaio nel weekend 2-5 giugno con l’apertura, a Campiglio, della cabinovia 5 Laghi per il lungo ponte della Festa della Repubblica. Poi, da sabato 11 giugno, nuovamente la 5 Laghi aperta e via via tutte le altre cabinovie (dal 18 giugno la Grostè, dal 25 giugno la Spinale e dal primo luglio la Pradalago) con almeno un impianto aperto tutti i giorni fino al 25 settembre. E si proseguirà, ad ottobre, con la cabinovia Pradalago aperta nei weekend del 1-2, 8-9 e 15-16 ottobre. La prossima estate, dopo due stagioni estive di stop, tornerà a girare anche la Pinzolo-Campiglio Express, aperta per ben 2 mesi, dal 9 luglio al 4 settembre.

A Pinzolo, la cabinovia Prà Rodont aprirà il weekend 11-12 giugno e poi, continuativamente, dal 18 giugno all’11 settembre, con l’aggiunta dei weekend 17-18 e 24-25 settembre. La seggiovia Doss del Sabion sarà accessibile dal 25 giugno all’11 settembre.