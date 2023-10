” FESTIVAL POPLAR 2023 ” * ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA: « LA CONFERENZA “MAKE YOUR CHOICE, MAKE THE DIFFERENCE!”, CON ZARDINI E ALBRISI » (VIDEO)

12.47 - giovedì 12 ottobre 2023



E anche quest’anno abbiamo celebrato la Giornata dell’Economia Solidale.. con un look del tutto nuovo. L’Economia Solidale si è presentata infatti alle nuove generazioni al Festival di Poplar 2023, creando momenti di dialogo e di condivisione di idee. Questa opportunità ci ha consentito di creare un ponte con i più giovani, per consegnare all’Economia Solidale significati e linguaggi attuali e proiettati nel futuro

È stato meraviglioso poter spiegare e far toccare con mano in che cosa consiste l’Economia Solidale Trentina a tanti giovani interessati e speriamo che questo sia di buon auspicio per un futuro più sostenibile.

La nostra presenza si è fatta sentire e in molti hanno partecipato alla conferenza “Make your choice, make the difference!” con Fabio Zardini (country manager di Patagonia) e Luca Albrisi (regista e ambientalista The Outdoor Manifesto).