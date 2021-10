SEN. CONZATTI (IV) * AUTOSTRADA DEL BRENNERO: “ STASERA ALLE 21.45 DALLA COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA L’OK ALL’EMENDAMENTO, APRE AD A22 LA VIA DEL PARTNERIATO PUBBLICO- PRIVATO PER IL RINNOVO CONCESSIONE “

Conzatti (IV) – “Alle ore 21.45 di questa sera (lunedì 25 ottobre, nota Opinione) la Commissione Trasporti della Camera vota l’emendamento che apre ad A22 Autostrada del Brennero anche la via del partneriato pubblico privato per ottenere il rinnovo della concessione.

Un altro passo positivo. In attesa che anche le Aule di Camera e Senato si pronuncino.”

*

Sen. Donatella Conzatti (Italia viva)