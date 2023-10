FEDERCOOP * “COOP ‘LA SFERA’ “: PRESIDENTE SIMONI: « 140 LAVORATORI RICOLLOCATI IN ALTRE COOPERATIVE, SUGLI ARRETRATI SI PROFILA SOLUZIONE »

18.51 - lunedì 16 ottobre 2023

Coop La Sfera, Simoni: 140 lavoratori ricollocati in altre cooperative. Sugli arretrati si profila una soluzione.

Alcuni ex lavoratori della cooperativa La Sfera in liquidazione hanno protestato oggi pomeriggio davanti alla sede della Federazione in via Segantini. In un incontro con il presidente Roberto Simoni, il consigliere delegato sindacale Italo Monfredini e il direttore generale Alessandro Ceschi, ribadita la vicinanza della Federazione alle istanze sollevate dagli ex dipendenti, tutti ricollocati presso altre due cooperative, Le Coste e Vales, con decorrenza dal primo agosto. Sul pagamento degli arretrati a breve una risposta, si profila una soluzione.

Una cooperativa che chiude, e il sistema cooperativo che si attiva per ricollocare i lavoratori rimasti senza lavoro. Accade alla cooperativa La Sfera di Trento, che dopo una grave difficoltà nella gestione ha portato alla fine alla liquidazione.

Quello che è accaduto dopo è che il sistema si è attivato per dare una nuova possibilità lavoratori occupati. Hanno risposto due cooperative che lavorano nello stesso settore, Le Coste e Vales, le quali hanno riassunto il giorno dopo i lavoratori che hanno cessato il rapporto con il 31 luglio.

Oggi la protesta di alcuni di loro ha riguardato il pagamento delle rate di tredicesima e quattordicesima e dei permessi residui (fino al 31 luglio), che deve essere in capo a La Sfera.

Su questo la Federazione ha promesso un interessamento presso il commissario della coop, il dott. Franco Sebastiani. Nei prossimi giorni la risposta, anche se una soluzione è già stata individuata.

“La Federazione – ha commentato il presidente Roberto Simoni – si è attivata con tutte le proprie forze e le strutture per cercare di tutelare l’occupazione e ad oggi nessuno dei lavoratori ha perso il proprio posto di lavoro. Le richieste del pagamento di arretrati e dei ratei di tredicesime e quattordicesima è materia del commissario, con cui collaboriamo per fare in modo di uscire da questa procedura straordinaria tutelando tutte le loro spettanze”.