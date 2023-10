MANICA (PD) * ELEZIONI TRENTINO: « TUTTI CONTRO TUTTI, LA SCELLERATA POLITICA DELLA MAGGIORANZA PROVINCIALE »

16.27 - lunedì 16 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TUTTI CONTRO TUTTI – La scellerata politica della maggioranza provinciale.

Forte delle lezioni di propaganda del leghismo salvinista, la maggioranza provinciale, che ha retto purtroppo le incerte sorti dell’autonomia speciale nella Legislatura che si sta chiudendo, ha certificato, come suo unico lascito, la logica dello scontro totale, rischiando così di dilaniare la comunità.

Tutto è iniziato contrapponendo periferie e centri urbani – le valli contro le città – e fermando le fusioni e le gestioni associate dei Comuni. Un meccanismo che ha messo i Comuni in seria difficoltà economica, salvo dover poi prendere atto dei problemi di gestione del personale, dei concorsi semideserti, delle continue mobilità verso la Provincia e della fuga generale dalle piccole dimensioni amministrative.

Ma, considerato che il cocciuto si dà sempre ragione, l’esperienza non è servita a nulla e adesso, dopo cinque anni di retoriche e promesse a vuoto circa il sostegno ai piccoli Comuni, la Giunta ha la brillante idea di risolvere tali problemi, penalizzando i Comuni più grandi e riattizzando di fatto il conflitto fra le due realtà amministrative del nostro territorio. Modello quello dello scontro già visto quando si sono aizzati i genitori contro gli insegnanti, con l’originale idea delle aperture estive delle scuole materne, oppure spronando la Valsugana contro la Vallagarina, attraverso la reiterazione del progetto della Valdastico. Grazie anche per quest’inutile danno che non ci serviva affatto e se questa è la prospettiva dell’autonomia speciale per il futuro, sarà meglio armarsi (di santa pazienza) perché gli attriti saranno destinati ad allargarsi ad ogni questione.

Al netto di qualsiasi ragionamento sulle cifre stanziate per i Comuni, in verità molto modeste se paragonate agli sprechi fatti solo per compiacere qualche consenso personale, diventa quindi urgente un ragionamento serio sulla sostenibilità del nostro assetto istituzionale, tema questo del tutto estraneo al dibattito politico e amministrativo in questa XVI Legislatura, per non cadere in un incontrollabile scontro di tutti contro tutti, che distruggerebbe la nostra autonomia speciale e la credibilità stessa delle nostre Istituzioni.

*

Alessio Manica (Gruppo Pd)

Consiglio Provincia autonoma Trento