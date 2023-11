FEDERAZIONE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI – TRENTINO: ASSEMBLEA: « LUIGI MATURI NUOVO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTI DANIELE POSTAL E CORRADO ASSON »

01.04 - sabato 11 novembre 2023

L’auditorium Sant’Orsola a Ciré di Pergine (Trento) ha ospitato nella serata di ieri l’assemblea provinciale ordinaria ed elettiva dei comandanti dei corpi dei vigili del fuoco volontari trentini. Assieme a Maturi sono stati eletti anche i due vicepresidenti, Daniele Postal e Corrado Asson.

È Luigi Maturi il nuovo presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Classe 1967, vicepresidente negli ultimi due mandati e prima ancora comandante del corpo di Pinzolo dal 1999 al 2017, questa sera è stato eletto in occasione dell’assemblea dei comandanti dei corpi dei vigili del fuoco volontari trentini, svoltasi presso l’auditorium S. Orsola a Ciré di Pergine. Succede a Giancarlo Pederiva, che ha guidato la Federazione da ottobre 2020 ad oggi. L’elezione di Maturi è avvenuta con ben 188 preferenze (il 95% dei voti) e nove astensioni ed è stata salutata da un lunghissimo applauso.

Nel corso della stessa votazione sono stati eletti i due vicepresidenti che assieme al presidente danno vita al comitato di presidenza. Si tratta di Daniele Postal, vicepresidente uscente, e dell’ex ispettore dell’unione di Fondo Corrado Asson. «Oggi si concludono tre anni molto impegnativi in cui ho macinato parecchie decine di migliaia di chilometri che mi hanno permesso di conoscere tante persone fantastiche. Il mio impegno con i vigili del fuoco prosegue e da domani tornerò a prestare servizio nel corpo di Pozza di Fassa”, sono state le parole con le quali Pederiva si è congedato.

Numerosi sono i punti che danno vita al programma elaborato dal nuovo presidente Maturi, ad iniziare dall’adeguamento degli statuti di Federazione ed unioni e di una vasta operazione ascolto da compiersi grazie ad incontri periodici del consiglio della Federazione nei vari distretti. È intenzione del comitato di presidenza neoeletto valorizzare ulteriormente un settore strategico come quello degli allievi, continuando a sostenere sia le gare Ctif di bambini e ragazzi che sognano di indossare in un domani la divisa da pompiere, sia quelle del Ctif tradizionale, ovvero dei vigili del fuoco effettivi. Proseguirà inoltre il dialogo avviato con la Provincia volto ad elaborare un piano di sostituzione delle autoscale distrettuali, ormai giunte a “fine carriera” e per questo sempre più soggette a manutenzione straordinaria.

Nel programma trova ovviamente spazio anche la formazione, nodo cruciale nel mondo pompieristico, che vede la necessità di trasformare in realtà il corso rivolto ai graduati elaborato dalla relativa commissione, ma non solo. «Riteniamo importante anche sostenere ed attuare quanto il gruppo di lavoro ha elaborato e presentato al Consiglio, alla Scuola provinciale antincendi e alla Provincia con l’obiettivo di pianificare una formazione efficace ed adeguata alle necessità dei nostri corpi e dei nostri pompieri», si legge nel documento programmatico del neoeletto presidente.

Capitolo assicurazioni ed infortuni: prioritario sensibilizzare i comandanti e le varie figure che rivestono ruoli di responsabilità sull’importanza di tutelare i vigili anche attraverso coperture assicurative e con incontri formativi sul territorio. Sempre in tema di assicurazioni il comitato di presidenza intende proporre l’aggiornamento del regolamento della Cassa provinciale antincendi per quanto riguarda soprattutto la parte relativa alla copertura assicurativa in caso di infortunio, da troppo tempo ferma e inadeguata alle attuali necessità.

Diversi gli interventi che hanno caratterizzato l’assemblea. Tra questi quelli di Raffaele De Col, dirigente generale del dipartimento provinciale di Protezione Civile, della dirigente del Servizio antincendi Ilenia Lazzeri e del presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

«Questa serata con la presenza massiccia dei corpi provinciali dà un messaggio di compattezza e unità a tutta la comunità trentina. Voglio ringraziare – ha detto Fugatti – il lavoro importante svolto da Giancarlo Pederiva in questi 3 anni, che ha gestito con competenza la delicata situazione nei tragici giorni della frana della Marmolada. Da presidente garantisco al neo presidente Luigi Maturi il nostro impegno e la vicinanza della Provincia nell’affrontare le problematiche che sorgeranno nei prossimi anni. Tutti i corpi dei vigili del fuoco volontari che ringrazio in quanto risorsa preziosissima dallo straordinario valore, sono in buone mani per i prossimi anni, come lo sono stati sinora e lo saranno sotto la guida di Luigi Maturi e dei vicepresidenti che da oggi saranno chiamati ad affrontare e risolvere i problemi che di volta in volta si presenteranno».

L’assemblea, accanto all’elezione di presidente e vicepresidenti, è stata chiamata anche a nominare il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri.