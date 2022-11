RAI 2 – “ BELVE “ * « OSPITI DEL PROGRAMMA EVA GRIMALDI E ALESSANDRA CELENTANO, 8 NOVEMBRE »

11.32 - martedì 08 novembre 2022

Eva Grimaldi e Alessandra Celentano sono le ospiti di “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda oggi – martedì 8 novembre – alle 23 su Rai 2. Eva Grimaldi, attraverso momenti divertenti e commoventi, racconta la storia di un’attrice che in passato si sentiva chiusa come un porcospino, poi forte come un puma, mentre ora si sente un agnellino. Da non perdere neanche l’intervista con Alessandra Celentano, che non si sottrae alle domande più pungenti.