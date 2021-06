FEDERAZIONE CORI TRENTINO * CONCERTI: PRESIDENTE BERGAMO, « RIPARTIAMO DALLE FESTE VIGILIANE, CON IL PUBBLICO L’ESIBIZIONE DAL VIVO AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO »

Il presidente della Federazione Paolo Bergamo guarda con fiducia alla ripresa, da subito, dei concerti. I cori ripartono dalle Vigiliane.

Non poche formazioni vocali aderenti alla Federazione cori del Trentino si sono rese disponibili ad esibirsi per la prima volta in pubblico dopo il lungo stop imposto a prove e concerti dall’emergenza sanitaria. Segno che la voglia di ricominciare a cantare insieme è tanta e che la passione dei nostri cori e coristi a tornare protagonisti di momenti comunitari, eventi e feste popolari organizzate in tutta la provincia anche per i turisti quest’estate non è venuta meno. Anzi: la pandemia con tutte le limitazioni adottate, tra le quali il divieto per i cori di trovarsi fisicamente a provare i canti e imponendo la cancellazione di tutti i concerti per il distanziamento sociale, non ha impedito ai coristi di tenersi in contatto e di continuare ad “allenare” la memoria dei brani e la voce sia individualmente sia insieme.

Questo grazie alla dedizione di molti direttori che hanno utilizzato le varie piattaforme social. Federcori ha sostenuto al massimo questo sforzo offrendo dall’anno scorso ad oggi numerosi corsi di formazione e aggiornamento online, ultimamente anche in presenza garantendo sicurezza ai partecipanti. Insomma, il movimento della coralità trentina ha sofferto molto ma è ancora vivo. Lo dimostra l’immediata risposta dei cori alla richiesta di coinvolgimento negli eventi in programma a Trento per le Feste Vigiliane.

Così il pubblico potrà assistere nuovamente dal vivo ai concerti previsti questo fine settimana al Castello del Buonconsiglio alle 20.30: il primo oggi, venerdì 18 giugno avrà per protagonisti il Coro Brenta di Tione e il Coro Genzianella di Roncogno; domani, sabato 19 giugno sarà la volta del Minicoro di Rovereto mentre domenica 20 canteranno i Cori Croz Corona di Campodenno e Paganella di Terlago. Un sondaggio condotto qualche giorno fa da Federcori per saggiare la possibilità dei cori di ripartire, ha fatto emergere dati interessanti: 40 formazioni vocali popolari maschili, miste, femminili, polifoniche e di voci bianche ci hanno comunicato di essere pronte ad esibirsi per gli eventi che la Federazione proporrà quest’estate.

Oltre ai cinque cori che canteranno alle Feste Vigiliane, altri 13 si esibiranno in luglio e agosto. Altre 30 formazioni corali hanno espresso la volontà di partecipare a concerti in settembre e ottobre. Per questo Federcori guarda con fiducia al futuro. E lo fa fin d’ora sostenendo finanziariamente, grazie al supporto e alla collaborazione dell’assessorato provinciale alla cultura, una serie di progetti di particolare rilievo che abbiamo chiesto a tutti i cori di presentare perché siano realizzati entro fine anno. Progetti valutati e selezionati dal Direttivo e dal Comitato Tecnico Artistico di Federcori del Trentino. Buon canto e buon ascolto a tutti!

Paolo Bergamo, presidente Federazione cori del Trentino

Foto: il Coro La Valle l’anno scorso al Castello del Buonconsiglio di Trento