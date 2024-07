MUSE – TRENTO * “PALAFITTANDO“: «AL VIA L’ESTATE DEL MUSEO DELLE PALAFITTE DI LEDRO, DOMENICA 7 LUGLIO (14.00)»

12.31 - martedì 2 luglio 2024

Dove la preistoria è pop. Al via “Palafittando”, l’estate del Museo delle. Palafitte del Lago Ledro. Apertura con le Palafittiadi: domenica 7 luglio 2024, alle 14 (iscrizioni squadre gratuite in loco o allo 0464.508182). Al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro. Ogni anno le Palafittiadi, le Olimpiadi della Preistoria, segnano l’arrivo dell’estate al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro. Domenica 7 luglio a partire dalle 14 oltre 100 persone di tutte le età, divise in squadre, si sfideranno tra loro in diverse discipline “preistoriche”: tiro con l’arco, accensione del fuoco, lavorazione dell’argilla, tessitura. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di “Palafittando”, il cartellone culturale che da luglio a settembre anima la valle di Ledro con più di 150 iniziative tra escursioni, laboratori e spettacoli musicali. L’anno scorso ReLED – Rete Museale Ledro, capitanata dal Museo delle Palafitte del Lago di Ledro e composta da Museo Garibaldino e della Grande Guerra, Museo farmaceutico Foletto, Fucina di Prè, Ledro Land Art, biotopo d’Ampola, Centro Visitatori di Tremalzo e Stazione di inanellamento di Bocca Casèt, ha registrato oltre 102 mila presenze.

“Le Palafittiadi (iscrizioni squadre gratuite in loco o allo 0464.508182, ndr) giungono quest’anno alla 22esima edizione. Sarà anche l’occasione – anticipano Donato Riccadonna e Alessandro Fedrigotti del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro – per presentare due nuovi progetti che ci stanno a cuore: la pubblicazione della Guida ETR (lingua facile da leggere) del museo, realizzata insieme ad Anffas, e l’assaggio del Pane delle Palafitte, frutto della collaborazione tra MUSE, Associazione Panificatori della Provincia di Trento e APT Garda Dolomiti, un prodotto che verrà proposto durante tutte le merende preistoriche del lunedì pomeriggio e nei principali eventi di Palafittando”.

OLTRE 150 APPUNTAMENTI: OMAR PEDRINI ALL’ETA’ DEL ROCK

Il mese di luglio prosegue sabato 13 alle 21 alla Fucina di Prè con “Buon compleanno Ponale”. Ad esibirsi in occasione di questo appuntamento ci saranno gli Ichos Percussion, quintetto di percussionisti che vanta concerti in festival e rassegne internazionali, dall’Italia alla Corea.

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio spazio invece alla manifestazione “Bezzecca Obbedisco”, dedicata alla figura di Giuseppe Garibaldi: tre giorni in cui il paese di Bezzecca e il Museo Garibaldino e della Grande Guerra proporranno visite guidate, lo spettacolo teatrale “Un dolce suono di libertà” e il concerto dei Tamburi del Vesuvio. Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo progetto del museo di Bezzecca in collaborazione con la Fondazione Museo Storico.

Domenica 28 luglio alle 21 torna il tradizionale appuntamento dell’“Età del rock”, che trasforma il villaggio palafitticolo in un palco d’eccezione. Protagonista di quest’edizione il cantautore rock e chitarrista Omar Pedrini.

POLENTA CON DELITTO E MUSICA DAL MONDO

Il mese di agosto si apre con “Polenta con delitto”, domenica 4 agosto alle 19, una serata dipinta di giallo in collaborazione con The Elp e i Polentari della Valle di Ledro.

Le altre domeniche di agosto (alle 10) coincidono con “Piazza Preistoria”, format del museo che unisce approfondimenti scientifici, visite guidate e musica live: l’11 agosto andrà in scena “Totalmente fusi”, attività di fusione del bronzo e spettacolo di cabaret poetico-musicale sui cambiamenti climatici “Debostricon”; il 18 agosto ci sarà il concerto intercontinentale di The Turban Project; infine, il 25 agosto si esibiranno gli Abies Alba con le loro canzoni tradizionali dell’arco alpino

Momento clou della stagione estiva sarà lo spettacolo “Preistoria trasformista”: mercoledì 14 agosto alle 21 le acque del lago di Ledro si accenderanno con coreografie, effetti luminosi e musica. A Ferragosto, invece, sempre alle 21 il museo proporrà una grande caccia al tesoro notturna e la premiazione del concorso “Vinci una notte in palafitta”, in collaborazione con APT Garda Dolomiti.

I LABORATORI PREISTORICI

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro è aperto tutti i giorni d’estate con orario 10-18. Tante le attività e i laboratori settimanali a tema. Il lunedì è il giorno delle merende preistoriche con la possibilità di preparare e assaggiare l’antico (ma anche quello prodotto insieme all’Associazione Panificatori del Trentino) pane delle palafitte; martedì e mercoledì spazio alla creatività artistica con le proposte di “Arch Attack” per scoprire i vari materiali utilizzati nella preistoria (rame, argilla, pietra, legno); giovedì è il momento di “Boutique (molto) vintage”, laboratorio di tessitura e moda; venerdì, invece in collaborazione con la Rete di riserve Alpi Ledrensi, sarà possibile “accomodarsi” nel “SalottoScienza”, con avvincenti focus sulle scoperte scientifiche. In programma anche più di 80 visite guidate alla scoperta delle realtà di ReLED.