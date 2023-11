FDI TRENTINO * VIOLENZA CONTRO DONNE: FARCI E DEPRETTO, “ OGGI FLASH MOB CON FRANCESCA GEROSA, PER SENSIBILIZZARE LA COMUNITÀ TRENTINA “

14.24 - sabato 25 novembre 2023

Questa mattina 25 Novembre 2023 alle ore 11.00, nei pressi della panchina rossa posizionata in Piazza cal di Ponte a Mori, nella Giornata internazionale sulla violenza contro le donne, il Dipartimento Tutela vittime di Violenza (responsabile reg. Silvia Farci) e il Dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili (responsabile reg. Paola Depretto e consigliere FDI Mori) di FdI hanno promosso un momento di raccoglimento per tutte le donne vittime di violenza e intrapreso la campagna social con un breve video che verrà divulgato nelle pagine social del dipartimento tutela Vittime di violenza Nazionale FdI sul tema ” libere dalla violenza”. Nell’occasione verrà distribuito un volantino con i “7 segnali di una relazione malata”.

Presenti Il Circolo FDI di Mori, i consiglieri comunali Paola Depretto e Ernesto Goi, Giuseppe di Spirito di Rovereto e Pino Urbani di Trento e Francesca Gerosa.

Il volantino sarà distribuito nelle piazze della nostra regione e nei gazebo di FdI per sensibilizzare, commemorare e prevenire la violenza sulle donne.

Saranno poi organizzati dai dipartimenti convegni sul tema su tutto il territorio nazionale entro fine febbraio in collaborazione con i Dipartimenti Pari Opportunità e Famiglia con lo scopo di educare i giovani al rispetto della coppia e della donna.

Con riferimento al territorio moriano, da sempre la consigliera Depretto ha portato il tema della violenza contro le donne in consiglio comunale per dare un messaggio istituzionale alla comunità. Nell’ultimo consiglio del 22 Novembre u.s. è stata discussa la mozione della consigliera Depretto contenente la richiesta all’amministrazione comunale di promuovere un corso di autodifesa (Krav Maga) a tutela delle persone, in particolare, delle donne. Detta iniziativa, che voleva essere un piccolo passo, assieme ad tante altre proposte, per dare un segnale concreto da parte delle istituzioni, non è stata accolta dalla maggioranza PD la quale si è astenuta, adducendo motivazioni pretestuose e infondate. Di fatto, nonostante nel dibattito sia uscito che il sindaco e parte della minoranza abbiano redarguito la proponente (e la minoranza) dal portare, d’ora innanzi, in consiglio comunale tematiche che potrebbero essere affrontare direttamente dalle commissioni, la consigliera Depretto continuerà a portare avanti le battaglie nell’interesse dei cittadini ed, in particolare, delle donne vittime di violenza.

*

Silvia Farci

Paola Depretto