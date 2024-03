FDI * ELEZIONI ABRUZZO: « DA TRAVAGLIO CALUNNIE SU MARSILIO, AGIREMO IN OGNI SEDE »

14.22 - domenica 10 marzo 2024

ABRUZZO: CALUNNIE SU MARSILIO, FDI AGIRÀ IN OGNI SEDE

“Gravissime calunnie di Travaglio contro Marco Marsilio che proprio a ridosso del voto per la Regione Abruzzo ha diffuso falsità infamanti e insieme ad Andrea Scanzi ha violato il silenzio elettorale. Metodi disgustosi tipici della peggiore sinistra devota alla macchina del fango. Fratelli d’Italia agirà in ogni sede opportuna contro questa gravissima violazione di ogni norma sulla regolarità della campagna elettorale”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.