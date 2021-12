CONFINDUSTRIA TRENTO E ASSOENERGIA * CARO ENERGIA: « CHIEDIAMO AZIONI CONCRETE, NEL PRIMO TRIMESTRE 2022 SI PREVEDE CHE IL COSTO DEL GAS ARRIVI FINO A SEI VOLTE I PREZZI DI INIZIO 2021 »

14:44 - 27/12/2021

Caro energia: Confindustria Trento e Assoenergia chiedono azioni concrete. Nel primo trimestre del 2022 si prevede che i prezzi del gas possano superare fino a sei volte i prezzi di inizio 2021. Stessa sorte per il prezzo dell’energia elettrica, ulteriormente appesantita dalla corsa del prezzo delle quote della CO2 legate al mercato ETS.

La situazione dei prezzi dell’energia e dei costi che le nostre aziende saranno costrette a sopportare nel prossimo periodo rischiano di essere un grave pericolo per la ripresa, se non addirittura motivo di forte difficoltà e nel peggiore dei casi di interruzione dell’attività. “Fino ad oggi – spiega il direttore generale Roberto Busato – Confindustria Trento, grazie al lavoro del Consorzio Assoenergia e ad interventi realizzati con lungimiranza in periodi di grande incertezza, ha garantito alle proprie Associate un buon vantaggio rispetto all’infinita escalation dei prezzi.

Ma oggi più che mai risultano evidenti fragilità strutturali del sistema energetico nazionale ed europeo”. Abbiamo accolto con soddisfazione gli interventi degli ultimi giorni del Premier Mario Draghi e del Ministro della Transizione Ecologica Cingolani in cui sono emerse tematiche quali l’incremento della capacità estrattiva nazionale di gas metano ed il nucleare di quarta generazione.

Questi sono strumenti ed elementi strutturali e non solamente emergenziali per attuare la transizione energetica in Europa. “Tuttavia – continua Mario Dorighelli, presidente Assoenergia – occorre anche provvedere a un intervento immediato, con un’azione per salvare le imprese, motore di questo Paese: quanto fatto per le famiglie e i piccoli consumatori è lodevole, ma la dimensione del problema è drasticamente più ampia”.

Confindustria Trento si è dunque attivata presso Confindustria nazionale, per definire un’azione concreta di sistema a favore delle imprese associate.