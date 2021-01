COLDIRETTI * MALTEMPO: « IN TOSCANA MIGLIAIA DI BOVINI PECORE E CAPRE A RISCHIO PER LA CADUTA NEVE, NECESSARIO INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE »

Sono migliaia i bovini, le pecore e le capre a rischio in Toscana per la caduta della neve che bloccato la viabilità sulla montagna nel pistoiese ma anche in Lucchesia e Garfagnana dove sono stati mobilitati anche i trattori degli agricoltori per pulire le strade e toglie dall’isolamento case, aziende e stalle.

E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti he sta seguendo l’evolversi dell’emergenza maltempo. Il crollo repentino delle temperature unito alla neve che è caduta su orti e stalle rischia – sottolinea la Coldiretti – di danneggiare le principali produzioni invernali, rendere difficile l’alimentazione degli animali e la consegna di latte e prodotti agricoli. È necessario intervenire immediatamente – conclude la Coldiretti – per ripristinare la viabilità montana e liberare i tetti di stalle e abitazioni prima che eventuali piogge rendano il peso insostenibile per le strutture.