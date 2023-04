EXOR * LETTERA AGLI AZIONISTI: ELKANN, « ANNO DIFFICILE PER LA JUVENTUS, PERDITA DI 239 MILIONI DI EURO E 18 RIUNIONI CDA PER AFFRONTARE AZIONI LEGALI » (PDF REPORT)

Elkann: guerra in Ucraina, tensioni USA-Cina, inflazione: difficoltà si stanno intensificando invece di risolversi

Ho finito di scrivere questa lettera al termine di un viaggio in Asia, che non visitavo dal 2019. Nel corso di questi ultimi quattro anni, abbiamo attraversato molte difficoltà, che, invece di risolversi, hanno continuato a intensificarsi, come il conflitto tuttora in atto in Ucraina, la tensione geopolitica tra America e Cina, l’inflazione globale in crescita al 9%, che nell’insieme stanno determinando perdite senza precedenti sia per le azioni che per le obbligazioni.

Lasciata l’India, tengo bene a mente la saggezza del Mahatma Gandhi. Come dice una citazione a lui spesso attribuita: “La pace non è l’assenza di conflitto, ma la capacità di affrontarlo”.

Elkann: principale fattore della performance 2022 è la cassa, grazie alla vendita di PartnerRe per €8,6 miliardi

Il principale fattore che ha determinato la nostra performance quest’anno è stata la cassa, che a luglio 2022 rappresentava circa il 20% del nostro Gross Asset Value (Valore Lordo degli Attivi) a seguito della vendita di PartnerRe a Covéa per un corrispettivo totale in contanti di €8,6 miliardi.

Alla chiusura dell’operazione, abbiamo ricevuto proventi in contanti pari a $3,9 miliardi pagati in dollari americani (al netto del nostro investimento in veicoli riassicurativi gestiti da PartnerRe per $0,7 miliardi e al netto del dividendo straordinario ricevuto pari a $0,2 miliardi) e €3,8 miliardi pagati in Euro.

Elkann: Exor nel 2022 è entrata nel settore della salute, investendo quasi €1 miliardo

Nel 2022 abbiamo approfondito la nostra conoscenza nel settore della salute (healthcare) e abbiamo investito quasi €1 miliardo.

È un settore che continuerà a crescere nel corso dei prossimi decenni, per rispondere alle esigenze di una popolazione globale che diventa sempre più anziana. Ad esempio, mentre la spesa sanitaria negli Stati Uniti per le persone di età compresa tra 0 e 44 anni si aggira tra i $3,000 e i $5,000 all’anno, questi costi aumentano di otto volte per le persone di età pari o superiore agli 85 anni. In un mondo con una popolazione che cresce e diventa più longeva, si avverte sempre più l’esigenza di ridurre i costi e migliorare la qualità dei sistemi sanitari, creando così interessanti opportunità di impiego del capitale.

Exor: tra gli investimenti nella salute Institut Mérieux, Lifenet Healthcare e diverse società tech early stage attraverso Exor Ventures

Grazie al rapporto sempre più stretto con l’Institut Mérieux e la famiglia Mérieux, vogliamo sostenere lo sviluppo delle loro società e beneficiare della loro profonda conoscenza e competenza mentre ricerchiamo future opportunità di investimento nei campi della genomica, della proteomica, degli strumenti per l’analisi scientifica, della diagnostica per immagini e della componentistica medica…

…Abbiamo acquisito inoltre il 45% di Lifenet Healthcare, una società italiana che si occupa della gestione di cliniche e centri ambulatoriali guidata da Nicola Bedin: si sta facendo notare nel settore per la capacità di innovare e migliorare i servizi sanitari e la cura del paziente, conseguendo al contempo buoni risultati finanziari…

…Attraverso Exor Ventures stiamo anche sviluppando delle partnership con aziende healthcare che si trovano nella fase iniziale del loro sviluppo (early stage): le aziende emergenti che si trovano all’intersezione tra tecnologia e biologia creeranno un valore significativo risolvendo le inefficienze strutturali nell’industria sanitaria attraverso cure più personalizzate, una migliore capacità produttiva e una maggiore decentralizzazione dei servizi.

Elkann: nel 2022 Ferrari e Stellantis risultati record, presentati i piani di sviluppo per il futuro

Ferrari ha chiuso il 2022 con risultati record, tra cui il fatturato di €5,1 miliardi (+19% rispetto all’anno precedente) e un EBITDA rettificato di €1,8 miliardi (margine del 35%)…Il suo piano strategico presentato da Benedetto Vigna prevede che entro il 2026 i motori a combustione interna (ICE) rappresenteranno il 40% dell’offerta, mentre il restante 60% sarà costituito da ibridi e full electric. Grazie allo scatto in avanti nell’evoluzione della sua gamma, Ferrari prevede un aumento del fatturato a €6,7 miliardi entro il 2026 e un margine EBITDA rettificato vicino al 40%, in linea con le migliori società del lusso. Mentre tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l’attività sportiva in pista e per sviluppare le collezioni lifestyle sulle passerelle, la spinta verso il progresso che il nostro fondatore Enzo Ferrari aveva nel cuore continua a mantenere umile e ambiziosa la gente della Ferrari nel costruire il futuro del Cavallino Rampante.

Stellantis ha chiuso il 2022 con un fatturato netto di €179,6 miliardi (in crescita del 18% pro forma rispetto all’anno precedente) e un’eccellente redditività con un utile operativo rettificato di €23,3 miliardi (margine del 13%). Stellantis ha già consolidato la sua posizione nel mondo dell’auto come terzo operatore per fatturato e margine e, tenendo conto delle differenze di reporting tra i costruttori globali, come leader di mercato per quanto riguarda l’utile operativo assoluto…Stellantis intende continuare a conseguire eccellenti risultati finanziari, con l’ambizione di raddoppiare i ricavi